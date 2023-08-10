Окупанти вдруге вдарили по Запоріжжю: є загиблі та поранені (фото, відео) [ Редагувати ]
У Запоріжжі пролунали два потужні вибухи. Окупанти знову поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
На місці працюють всі служби, аби мінімізувати збитки, які намагається нам наносити держава-агресорка.
Найголовніше - життя наших людей.
Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про одного загиблого, п'ятьох поранених.
На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким.
Також вже відомо про п’ятьох постраждалих.
Інформація уточнюється.
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