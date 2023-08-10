Попри те, що росія не просто вийшла із зернової угоди, але і перешла всі "червоні лінії", почавши бомбити українські порти та зернові об'єкти (щоб Україна не могла вивозити зерно самостійно, не в рамках Стамбульських домовленостей), у Вашингтоні все ще бачать можливість повернутися до схеми, яка існувала весь цей час і була успішною.

Ізобел Коулман, заступниця керівника Американського агентства з міжнародного розвитку:

росія вийшла з Угоди, як ми знаємо, і, схоже, роблить усе можливе, щоб оголосити війну глобальній продовольчій безпеці. Але я сподіваюся, що москва схаменеться і повернеться до Чорноморської зернової ініціативи, тому що це угода, яка вигідна всьому світу. І так багато людей закликають до цього: від Папи Римського, генсека ООН - до глав африканських держав…

Україна - одна з найбільших житниць у світі. До того як сталося російське вторгнення, вона експортувала аж 15% деяких неймовірно важливих продовольчих товарів, тієж пшениці та кукурудзи. І позбавити ринок цього всього через припинення Чорноморської зернової ініціативи, яка минулого року експортувала 33 мільйони тонн, - це величезний удар по глобальній продовольчій безпеці.

Тому я все ще сподіваюся, що путін схаменеться і повернеться до угоди. Але надія - це не стратегія, тому ми маємо постійно інвестувати в альтернативні шляхи для України.

Над створенням цієї альтернативи без особливого розголосу почали працювати ще рік тому! Коли тільки з'явилися перші погрози з москви, заяви про можливість розірвати домовленості. І американський уряд якраз через USAID направляв кошти і фінансував проекти, що допомогли б налагодити залізничні чи автомобільні перевезення. Ці зусилля - сьогодні дали результати.

Ізобел Коулман, заступниця керівника Американського агентства з міжнародного розвитку USAID:

З перших же днів, коли лише виникали загрозу блокування перевезень Чорним морем - ще на початку минулого року - США почали працювати над альтернативними маршрутами. І, звичайно, ми не самі в цьому, працюємо разом з європейськими колегами, зі Світовим банком.

І коли ми із Вами говорили про це рік тому, дунайськими шляхами відправляли 3 мільйони тонн на рік. А сьогодні - це понад 3 мільйони тонн на місяць. Отже, це просто неймовірне збільшення пропускної здатності цих дунайських портів. Ви також бачите, що Україна може експортувати частину свого зерна через шляхи солідарності, через Північну Європу. Це все допомогло! І ми продовжуємо робити.

Займаємося широким колом питань: від збільшення пропускної здатності, до фітосанітарних аспектів… Ну ось наприклад - продовольство можна транспортувати швидше, якщо ми додаємо освітлення, щоб дунайські порти могли тепер вже цілодобово використовувати нові залізничні колії та вагони. Ми щойно доставили півсотні таких вагонів, що потрібні для транспортування додаткового зерна залізницею!

У самій москві про причини виходу із Зернової угоди постійно, на всіх рівнях (від дипломатів і чиновників до самого путіна) кажуть - мовляв, "нічого через неї не отримали". Але тут не треба якихось контраргументів: цифри самі по собі це спростовують.

Ізобел Коулман, заступниця керівника Американського агентства з міжнародного розвитку USAID:

росія торік і цього року досягла рекордного експорту як зерна, так і добрив! Тож які проблеми вона начебто має, коли цифри - рекордні? І заяви, які вони роблять, що їм начебто "перешкоджають в експорті"… Це не просто неправдиво… Це відверта брехня. Подивіться, скільки десятків мільйонів тонн зерна експортує росія! Це для них небачено! І вони, до речі, забирають цю частку ринку в України. І в той же час вони підвищують світові ціни на продовольство, вийшовши з Чорноморської зернової ініціативи - і це теж на користь росії.

Навіть за цих умов Штати - і про це відверто говорить Держсекретар Блінкен - відкриті до того, аби для того, щоб розблокувати український експорт, сприяти експорту російському. Але у Держдепі дають зрозуміти, що всьому є межа. Наприклад, якщо москва скарждиться, що її банки під санкційними обмеженнями - Штати готові давати гарантійні листи, які дозволили б безперешкодно проводити проплати за зерно. Але це аж ніяк не означатиме полегшення чи скасування самих санкцій.

Ізобел Коулман, заступниця керівника Американського агентства з міжнародного розвитку USAID:

Держсекретар наголошує на тому, що продукти харчування та добрива не знаходяться під санкціями. І ніколи не були! І якщо якісь компанії не бажають вести справи з росією, так це зворотній ефект того, що росія неспровоковано вторглася в сусідню країну і частина бізнесу не хоче мати з нею справу. Тепер - якщо вони вважають, що певний "лист із запевненнями", щоб переконатися, що вони не порушують жодних санкцій, - допоміг би вести бізнес - вони можуть такі листи отримати. Оскільки це продукти харчування та добрива, тет немає рестрикцій!

Ми домовлялися, що це інтерв'ю стосуватиметься виключно зернових питань. Але як тут не запитати про тенденції щодо допомоги Україні, коли у Конгресі постійно лунають гучні заяви? То пропонують урізати допомогу, то обмежити поставки зброї. І враження, що чим ближче до виборів, чим більше цих заяв, інтерв'ю та заголовків в пресі. Тому я і прошу свою співрозмовницю сказати, чи є тут привід для хвилювань.

Ізобел Коулман, заступниця керівника Американського агентства з міжнародного розвитку USAID: