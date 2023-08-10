Плани росії на прибутки від зриву зернової угоди - цього тижня похитнулися. У російських експортерів виникли суттєві проблеми з вивозом збіжжя після ударів України по Керченському мосту і кораблям в порту Новороссійська. Про це повідомляє агенство "Блумберг".

Нагадаю, українські морські дрони пошкодили одразу два ворожі судна - великий десантний корабель і танкер, який доставляв нафтопродукти до країн Азії та до тимчасово окупованого Криму. Всього два удари, а які наслідки! Михайло Манилюк - детальніше про морські дрони, які можуть змінити хід війни.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Надводні дрони атакували воєнно-морську базу в Новоросійську. У Міноборони країни-агресорки тоді заявили:два безпілотні катери нібито вдалося знищити вогнем із кораблів. Але чому ж тоді щонайменше один плавзасіб ворога так і не зміг самостійно дістатися берега?! Бо насправді атака була успішною - ось відео-підтвердження. Човник-камікадзе вражає великий десантний корабель "Олєнєгорский горняк".

Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи":

Ми дали зрозуміти, що база в Новоросійську - це вже далеко не глибокий тил. Це поступова ця точка буде перетворюватися на поле бою, на лінію фронту, скажімо так, тому що для нас там цілей цілком достатньо.

Михайло Манилюк, кореспондент:

І українські металеві акули продовжили атаки! Поблизу Керченської протоки морський дрон підбив танкер, який забезпечував пальним, зокрема, російські війська в окупованому Криму. У Службі безпеки України офіційно заявили: це спільна операція СБУ та Військово-морських сил України.

Голова СБУ Василь Малюк:

Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того - такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Я б звернув увагу на рівень пошкодження кораблів, які вражаються. Можна зробити висновки, що під ударом машинні відділення, або двигуни і гвинти, а це означає, що націленність є така, що якщо не вдається потопити корабель, то спричинити йому такі ушкодження, які вимагатимуть довготривалого і коштовного ремонту.

І ремонтувати окупантам доведеться все більше і більше кораблів! У цьому переконані вже й фахівці Міністерства оборони Великої Британії, які мають певні дані своєї розвідки.

Атаки свідчать, що операції з безпілотними надводними дронами все більше стають основним компонентом сучасної морської війни і можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання росії.

Наталія Гуменюк, речниця Оперативного командування "Південь":

На даному етапі ми можемо констатувати факт, що всі системи, служби і потужності України працюють над тим, щоб послабити ворога. Ми маємо справу з дуже небезпечним, дуже підготовленим і важким ворогом по обсягу озброєння, по обсягу навіть живої сили. Тому нищити потенціал ворога - це абсолютно законно в умовах війни.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Військові експерти вважають: усі ці удари по ворожих кораблях стали успішними завдяки ось цьому надводному дрону нового покоління "МАГУРА", який нещодавно був представлений на міжнародній оборонній виставці у Туреччині. Його називають "Дочкою Перуна", що здатна вразити ціль майже в будь-якій точці Чорного моря, адже може здолати відстань до восьмисот кілометрів!

Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії "DEFENSE EXSPRESS":

Цей апарат взагалі є таким хірургічним інструментом, який дозволяє в умовах складної обстановки обирати об'єкт, впевнено його ідентифікувати, обирати місце ураження цього об'єкту. Вони застосовані були в бухті Севастополя, коли нанесли ураження щонайменше чотирьом кораблям. Потім противник зробив певні дії для того, щоб перекрити бухту, захиситити її, встановивши бони.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Але перекрити все море росіянам не під силу. Тож, хай би скільки бонових загороджень не встановлювала армія країни-агресора, в нас завжди залишатиметься шлях прорватися до ворожих кораблів і портів.

Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи":

Атаки наших дронів надводних на російські кораблі показали, що насправді російські засоби протидії саме цій загрозі, саме цим ударним засобам, вони насправді не дуже, м'яко кажучи, ефективні, тому що, як можна судити по деяких окремих фрагментах відео, можна побачити, що росіяни пробують їх знищити не тільки зі штатних крупнокаліберних кулеметів, які для цього призначені і встановлені на кораблях, але й особовий склад там вибігає на палуби й починає стріляти з калашникових по цих дронах.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Допоки ворог не знайшов шляхів протидії і можливості чи розробки своїх подібних систем, чи якихось ситем, які б давали їм можливість чи глушити сигнал, чи зв'язок цих дронів - це золота ера і час для їх застосування не даючи нашому ворогу оговтатися і прийти в себе і придумати способи протидії.

Та й кораблів, які несуть загрозу нашим захисникам та мирним містам України, у росіян - більш ніж достатньо.

Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи:

В росіян є кілька носіїв крилатих ракет підводного базування і якщо ми втопимо якесь їхнє підводне корито, я думаю, що це буде психологічний удар десь приблизно на рівні втрати крейсеру "москва".

Михайло Манилюк, кореспондент:

Де виробляють морські дрони? Це тримається у секреті і все це головний біль для російської розвідки. Експерти не виключають, що в Україні може бути не одна, а дві чи навіть більше програм виробництва надводних дронів. І все це підвищує шанси зустрітися з крейсером москва іншим кораблям Черноморського флоту.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми попередили, що Україна не хоче ніякої війни, якщо вони будуть стріляти, у нас немає такої кількості кораблів, але вони чітко повинні знати, що до кінця війни - у них буде нуль кораблів, нуль! Якщо вони не припинять вбивати мирне населення України.

Михайло Манилюк, кореспондент: