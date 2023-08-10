З наявною номенклатурою та запасами зброї Україна наразі нездатна змінити баланс у війні на свою користь і добитися переваги на полі бою над російськими окупантами. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю газеті The Washington Post.

Питання звучить наступним чином: чи достатньо в України зброї, щоб змінити баланс сил на полі бою і взяти гору? Швидше за все, відповідь - ні. Найвирогідніше, у них бракує зброї. І ми знаємо це, оскільки зараз вони не можуть провести рішучий контрнаступ проти російських військ. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги.

Також президент Польщі вважає, що росія не застосує ядерну зброю проти України.

росія не вдаватиметься до застосування ядерної зброї в Україні. І не лише тому, що путін її не використає. Я вважаю, що ядерний арсенал у росії перебуває під колективним контролем багатьох людей. І він не залежить від одноосібного рішення путіна. Тому рішення ухвалює не одна людина. Якщо говорити про ядерну загрозу, то мене набагато більше турбують можливі проблеми з атомними електростанціями в Україні. Я боюся, що, швидше за все, може статися щось схоже на ядерну аварію. На моє переконання, загроза вибуху на АЕС набагато вища, ніж застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, Німеччина найближчим часом оголосить про постачання Україні далекобійних ракет Taurus.