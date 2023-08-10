Якщо оселя зруйнована повністю, господарі теж можуть розраховувати на грошову допомогу від держави

Ворожі ракети понівечили житло сотень тисяч українських родин. За попередніми підрахунками, постраждало 20 тисяч багатоквартирних будинків і майже 150 тисяч - приватних. Збитки оцінюють в понад 54 мільярди доларів.

Українці, у яких житло пошкоджено або втрачено, можуть подати заявку на компенсацію від держави. Які умови отримання допомоги? Відповіді - в нашому матеріалі.

Дірявий дах, вибиті вікна. Під час обстрілів Кушугумської громади на Запоріжжі уламки боєприпасів уже двічі прилітали до будинку Наталії. Покрівлю господарі залатали самотужки. Для продовження ремонту Наталя подала заявку на участь у державній програмі "єВідновлення".

Наталія, жителька Кушугумської громади:

Ми подали заяву, буквально одразу прийшла комісія з сільради і після комісії через 2 тижні прийшли гроші. Ми вже замовили вікна і завтра вже повинні нам їх вставляти ми за програмою через термінал, все оплатили.

На заміну вікон Наталія отримала трохи більше 16 тисяч гривень. Каже - її хата порівняно з іншими пошкоджена не сильно. Але навіть на такий ремонт гроші довелося б відкладати місяцями.

Наталія, жителька Кушугумської громади:

Значна сума, тому що нам її ніде було її де взяти, це держава допомогла добре. Суттєва. Ми би вікна навєрноє якось латали, не знаю чим ось так, мабуть.

У Кушугумській громаді заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою "єВідновлення" подали зо три десятки людей. Половина - вже отримали гроші.

Валерій Шевченко, заступник голови обласної військової адміністрації:

У нас уже комісії нарахували 84 мешканцям виплату цієї компенсації, це близько 4 мільйонів гривень.

За кожною заявкою - на перевірку виїжджає спеціальна комісія.

Владислав Василега, спеціаліст-програміст Кушугумської селищної ради:

При повторному обстеженні комісія дивиться, що з цих пошкоджень вже відремонтовано і які пошкодження залишились, і саме ці пошкодження включаються до чек-листу.

Програма "єВідновлення" стартувала 3 місяці тому. Держава дає можливість українцям, чиє житло пошкоджене через бойові дії, отримати до 200 тисяч гривень на ремонт. За умовами програми, оселя має бути придатною до життя і перебувати на підконтрольній Україні території.

Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури:

Задоволено з 36 тисяч заявок - 7165 на загальну суму майже 580 млн грн. Тобто трохи більше ніж 7 тисяч родин, домогосподарств отримають близько 580 мільйонів гривень на відновлення своїх домівок.

У ТОП-5 за кількістю бажаючих стати учасниками програми "єВідновлення" - Донецька, Херсонська, Миколаївська та Київська області. Приблизно кожна третя заявка - від жителів Харківщини.

1. Харківська (13 469)

2. Київська (7 794)

3. Миколаївська (2 766)

4. Херсонська (2 708)

5. Донецька (2 203)

Юрій Курочка, житель селища Старий Салтів:

На 2-му поверсі приліт, хвилею вибило плиту на першому поверсі - плита висить. Її тепер уже тільки прибирати, міняти.

І в багатьох тут - оселі мають суттєві пошкодження, а отже не підпадають під дію програми "єВідновлення". Селище Старий Салтів. Торік із травня по вересень його нещадно обстрілювали окупанти. Господарі одного з помешкань показують наслідки тих обстрілів. Стіни з тріщинами. Підперта дерев'яними колодами стеля.

Неля Колєснік, жителька селища Старий Салтів:

У вікно був прильот. Бачите, пооблітало все, стіна вибита, пліта нарушена. Все в осколках, все побите. І мебель там, і вєщі, і всьо, все винесли на мусорку, все викинули. Не знаю, де жить, як жить.

У сусідніх будинках - уже триває ремонт.

Юрій, робочий:

Оце ми закладуєм, виравнюєм, як будуть утепляти дом, щоб совмєщалося. А це ми викладуєм, щоб тоді було рівно.

Костянтин Гордієнко, начальник загального відділу Старосалтівської селищної ради:

Що робиться, дах, який утеплюється і перекривається звісно новим покриттям, він утеплюється ватою. А також утеплюються стіни і встановлюються вікна.

Реконструкція трьох будинків у Старому Салтові коштувала понад 24 мільйони гривень - звітують чиновники. Це гроші з кількох джерел - зокрема, державного та обласного бюджетів. Начальник ОВА пояснює, як розставляли пріорітети - які будинки ремонтувати першими.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Там було декілька принципів. Ці будівлі не мали б сильних руйнувань, т.щ. відновлення має бути швидким, має бути безпечним. І звичайно ці проекти мають бути комплексними, ось наприклад як у місті Дергачі, ми там відновлюємо декілька 2поверхах багатоквартирних будинків, там одразу розраховуються укриття, які там одразу відповідно будуть.

Якщо оселя зруйнована повністю, господарі теж можуть розраховувати на грошову допомогу від держави - на придбання житла.

Наталія Козловська, заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури:

Це здійснюється за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ключовим джерелом наповнення фонду є арештовані активи рф на території України. І це є показовим, що ми за рахунок агресора відновлюємо об'єкти житлового призначення і не тільки. В поточному році за рахунок цього фонду ми маємо трохи більше ніж 64 млрд грн і витрачаємо їх саме на відновлення пошкоджених об'єктів і механізми компенсації.

Наразі у Міністерстві розвитку громад ведуть перемовини з міжнародними партнерами та Світовим банком, аби розширити дію державних програм. І допомогти якомога більшій кількості людей, чиє житло пошкодили або знищили окупанти. Подати заявку на допомогу від держави можна через мобільний додаток "Дія".