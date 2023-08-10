Весною на сайті компанії АТ "ДТЕК Одеські електромережі" з'явився цікавий документ - протокол зібрання акціонерів. На зборах прийняли рішення вивести на рахунки компанії, зареєстрованої в Нідерландах, понад 100 мільйонів доларів, пише сайт 24 каналу.

Інші підрозділи ДТЕК в Україні взагалі не оприлюднювали результати зібрань публічно, проте наші джерела підтвердили, що така ж сума фігурує в кожному тексті зібрань акціонерів по всій країні. Таким чином, можна констатувати, що ДТЕК розпочав масовий вивід валюти з України, інформує 24 Канал.

Згідно з документом, акціонери дали згоду на щедрий переказ коштів компанії DTEK GROUP B.V., зареєстрованій у Нідерландах, а також іншим юридичним особам, у яких компанія володіє корпоративними правами. АТ "ДТЕК Одеські електромережі" викупили у DTEK GROUP B.V. облігації на суму 20 мільйонів доларів.

Ще 100 мільйонів доларів одеська компанія передала "голландцям" як фінансову допомогу. Крім того, інші 100 мільйонів доларів тимчасово доступних коштів акціонери "Одеських електромереж" вирішили розмістити в АТ "Перший український міжнародний банк". До слова, держава, що володіє 25% акцій, стабільно голосує проти таких рішень.

На тлі воєнного стану, активної участі народу та економіки країни у підтримці армії, вивід таких великих валютних активів виглядає доволі дивно, стверджує автор публікації. Щобільше, ці фінансові операції відбуваються на фоні заяв материнської компанії "ДТЕК Енерго" про бідне становище та брак коштів не лише на відновлення ушкодженого обстрілами обладнання, але й на планові ремонти.

"Через пошкодження від атак наприкінці минулого осінньо-зимового періоду були недоступні 1,4 гігавата потужностей теплової генерації "ДТЕК". На їх відновлення потрібно щонайменше сім мільярдів гривень. В умовах війни - обсяги колосальні, тому для покриття такої величезної суми розраховуємо передусім на кредитну програму від уряду", - цитують генерального директора компанії Ільдара Салєєва.

"ДТЕК Енерго" сподівається отримати від державних банків України майже 5 мільярдів гривень за програмою пільгового кредитування "5-7-9%". За словами Ільдара Салєєва, більшу частину кредитних коштів, а саме - 3,5 мільярда гривень, витратять на плановий ремонт ТЕС.

Це гендиректор пояснює тим, що власний прибуток компанії було витрачено на ремонт станцій, розташованих поблизу зони бойових дій. При цьому видання зауважує, що наразі банки не поспішають кредитувати такі ризиковані інвестиції.