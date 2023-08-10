Європа - нападники. А українці - неонацисти. Тепер таких тез навчатимуть російських школярів. Напередодні у країні-агресорці презентували оновлені підручники новітньої російської і всесвітньої історії.

Хто доклав рук до пропагандистського посібника? І що саме там змінили? Розкаже Даніїл Снісар.

Переписати історію на колінці - для росіян місія здійсненна.

Володимир Мединський, радник президента росії:

Действительно, в такие короткие сроки такие учебники в нашей стране не создавались никогда.

А все для того, щоб російським дітям з молоду прищеплювати...ні, не любов до своєї країни...А ненавість до України. Та й взагалі - всього цивілізованого світу.

Уже с первого сентября этого года все одинадцатиклассники страны, а это 650 тысяч школьников, будут учиться по учебнику новейшей истории.

Яка вона, новітня історія, очима кремлівських псевдоісториків? І до чого тут неонацизм? Про все за порядком.

Володимир Мединський:

Все это сделано для того, чтобы изучение, обучение истории шло легче.

Володимир Мединський - один з авторів літературного творіння "Новітньої історії". І лише одне це прізвище мало б поставити під сумнів зміст підручника. Мединський - колишній міністр культури країни-агресорки, а нині - помічник путіна, - фігура одіозна. У 2017 його навіть намагалися позбавити вченої степені з історичних наук. За підробку дисертації, яку він не захищав. Проте тоді, цю тему, звичайно ж – замʼяли. І тепер він головний історик на болотах.

Володимир Мединський:

Я не буду скрывать, что авторы писали буквально своей рукой многое из много перечисленного. В учебнике очень много истории, любопытных фактов.

А ще - менше цифр і статистики - про це автори сказали самі. Мовляв, ця інформація - зайва.

Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

І просто більше якихось доктринальних тверджень - це говорить про те, що росія у викладанні історії в школі більше рухається до догматизації, до ідеологізації цього, ще більшого, що характерно для тоталітарних режимів. В краткому курсі історії ВКПБ, за авторством Сталіна - теж було дуже мало чисел, дуже мало статистики і дуже багато таких ідеологічно заряджених тверджень.

Цього разу в історії росії і дійсно - багато чого змінили. Наприклад, повністю переглянули період радянської росії, починаючи з 70 років. Додавши ностальгічних розділів, про тугу за ковбасою за 3 копійки. А от Горбачечов у новітній версії - антигерой і некомпететний керівник, який взагалі не розбирався у зовнішній та внутрішній політиці.

Сергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Просувається теза, що є хороші правителі росії, з якими путін хоче себе асоціювати. Тобто, ті що розширювали територію росії, проводили завоювання, ну а відповідно ті правителі, за яких територія, яку контролює москва зменшувалися - це погані хлопці. Треба згадати, що путін неодноразово називав розпад радянського союзу найбільшою геополітичною катастрофою.

А далі був розквіт неонацизму в Україні. Не революція, а держпереворот, "они бамбили донбасс", тобто усі пропагандистські тези, якими вже десятиліття кремль промиває мізки власним громадянам. До того ж - за версією москви - саме ми з вами стали тараном США та НАТО у бажанні завоювати вєлікую росію. Тому москва й рушила в Україну - нищити уявний нацизм. Доречі, про війну - "СВО" у підручнику теж є розділ. В основному у вигляді цитат путіна.

Сергій Кравцов, міністр просвіти країни-агресора:

Благодаря единой программе, учебнику истории, проведению уроков разговоров о важном, - развеиваются вот те фейки, которыми сегодня пестрит интернет.

Олег Охредько, аналітик центру громадянської просвіти "Альменга":

Сучасні події у підручниках не висвітлюються. Вони дуже швидко змінюються. Росія навіть тут спромоглася порушити нормативи, які існували. Зараз відбувається дегуманізація українців, за допомогою певних штампів: фашисти, нацисти, укронацисти і їм треба показати - воно є, впливає, але не дуже і ми всі переможемо тмоу що на нас напав ворог.

І у підручниках, і на телебаченні. Пропагандистська машина працює на повну. До речі, на цьому тижні на росТБ - знову істерика. У своїх ток-шоу годинами обговорюють декомунізацію Батьківщини-Матері.

В Киеве таки водрузили тризуб на монумент Родина-Мать. Причем, самые упоротые украинцы называют замену герба СССР на трезубец, цитата - изнасилованием русской женщины.

Так почала свою програму посібниця кремля скабєєва. От тільки, відколи це її колега - пропагандист Корчевников став упоротим українцем?

Вот что мы видим - это изнасилование русской женщины, за которое придет её сын, русский солдат и отомстит.

Ну а далі - понеслось: нацисти, нащадки Гітлера - все у притаманному російському телебаченню, стилі.

Тризуб - старый символ еще с древних времен. Но и свастика такой же символ с древних времен. Просто свастика нацистская и тризуб - они замараны кровью и военными преступлениями.

Олег Охредько, експерт, аналітик центру громадянської просвіти "Альменга":

Будь-які події, повʼязані з символікою радянського союзу - будуть дуже боляче відображатися для російських пропагандистів. Тому що як раз на радянському минулому вони і будують все. Ось чому вони і переписують радянську історію. На історію, яка була прекрасна держава яку знищили. І ми її будемо відстоювати і відроджувати. Ось такі пропагандистські кліше існують. Тим паче, такий величезний символ.

До речі, памʼятаєте цей ролик, який росіяни розповсюдили на минулому тижні?

Де величезну матрьошку з рогатки жбурнули по щиту "Батьківщини – матері"? Так от, українські фахівці - відреагували, зробивши своє відео, на ньому боєць ЗСУ жбурляє деревʼяну ляльку по кремлю.