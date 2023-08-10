Повернути своїх додому. За даними ООН, за кордоном перебуває понад 6 млн українців, які тікали від війни. Найбільше наших громадян прийняли у себе країни Європи, а також Америка та Канада.

Чи встигли українці адаптуватися за кордоном? І чи планують повернення? Продовжить - Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Наші люди, які розʼїхались по всьому світу. За даними ООН, за кордоном перебуває близько 6,5 млн українців, які вимушено покинули країну через повномасштабне вторгення росії. Із них понад 5 млн перебувають в Європі.

Мальта - маленька країна на Середземному морі, яка теж дала прихисток українцям, які тікали від війни. І хоча острів невеликий, на ньому тепер проживає понад 2000 українців. В тому числі 400 дітей.

Олена Логінова, кореспондентка:

Зараз ми звʼяжемось з Людмилою. Дівчина змушена була покинути Київ ще на початку повномасштабного вторгення. Вона разом із дочкою виїхала на Мальту.

Людмила, евакуювалася на Мальту:

Всім привіт із Сонячної Мальти. Ось так починається наш типовий ранок на Мальті, ми прокидаємося, снідаємо, я збираю бутерброди дитині в школу. Вже звичайно час прокидатися, тому буду зараз будити дитину.

Людмила живе на Мальті вже півтора роки. Каже, в країні була Програма для біженців. Їм допомогли з житлом, пошуком роботи. Дитині дали можливість безкоштовно навчатися в місцевій школі.

Людмила, евакуювалася на Мальту:

Звичайно, на Мальті є свої труднощі, як і в будь-якій іншій країні, але знання мови мені допомогло на початку і оформити документи швидко, і знайти роботу. Мені подобається, що тут ми можемо бути в безпеці, острів безпечний. Це було основним критерієм, чому ми сюди приїхали.

Люда каже: спочатку було дуже важко. Та півтора роки життя за кордоном "зіграли своє" - потрохи адаптувалася. В тому числі і дитина.

Людмила, евакуювалася на Мальту:

Найкращий період адаптації пройшов саме з ровесниками, коли дитина пішла вже до школи, з'явилися в неї друзі і стало є більш комфортніше їй перебувати тут. Навіть уже почала задумуватися дитина про те, що тут їй комфортно і безпечно. Тобто Мальта стала вже таким другим домом.

Серед тих, хто вимушено виїхав закордон переважну більшість складають саме жінки працездатного віку. На другому місці - понад третина з усіх українських біженців - це діти. Такі дані наводить ООН. Середній вік українців, які покинули країну - від 18 до 39 років.

Олексій Позняк, завідувач сектором міграційних досліджень "Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи":

Відтік такої великої кількості жінок і дітей, тобто по суті це демографічне майбутнє, це, звичайно, серйозна загроза для демографічного розвитку України і робочої сили в перспективі.

Ще трохи статистики. За офіційними даними уряду, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало понад 37 млн людей, без урахування тимчасово окупованих територій та заробітчан, які жили закордоном. Зараз нас поменшало щонайменше на 6 мільйонів. (виходить 31 млн) І хоча соцопитування показали що 60% українців мають бажання вернутися додому...Втім, з кожним місяцем ця цифра змінюється.

Олексій Позняк, завідувач сектором міграційних досліджень "Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи":

Загалом, чим довше триватиме війна, тим більше частка наших громадян осідатиме в зарубіжних країнах. ВУкраїні і до війни демографічна ситуація залишала бажати кращого, чисельність населення постійно зменшувалась і вже склалася ситуація, коли за рахунок народжуваності зростання населення вже було неможливо забезпечити такий рівень народжуваності, щоб він покривав втрати.

Значний відтік населення закордон позначається й на добробуті країни, кажуть експерти. Бо ці мійльнои людей фактично вибувають з економічних процесів держави.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Валовий внутрішній продукт у нас впав майже на 30% минулого року. Щодо поточного стану, то це питання виїзду працездатного населення. І от працездатне населення - воно фактично призводить до того що зменшується і платоспроможний попит, і зменшується ті хто виробляють продукцію. Тому економіка у випадку, якщо ці люди не повернуться до тих обсягів, які були до початку війни, то ми скоріше за все не піднімемо.

Тож питання як повернути людей назад і чи вони хочуть вертатися?

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Тут є ще такий елемент - це фінансовий, тому що люди, які зараз знаходяться за кордоном, вони мають можливість працювати і залишати у себе набагато більшу суму грошей.

Олена Логінова, кореспондентка:

- Люда, скажи, які твої настрої, ти все ще хочеш повернутися додому в Україну? І що тебе при цьому турбує найбільше?

Людмила, евакуювалася на Мальту:

Нам би хотілося повернутися, але як? Немає ніякої програми з боку України, що ми можемо повернутися і в нас не буде проблем з житлом і не буде проблем з роботою, щоб самі себе могли забезпечити. Наприклад, коли ми приїхали на Мальту, тут була програма для таких людей, які приїхали, які тікають від війни. То в Україні логічно було б була якась така програма для тих людей, які повертаються.

Безпека, робота, житло - це три "кити" на яких тримається повернення українців на батьківщину, пояснюють експерти ... І які має забезпечити держава, створивши Програми Підтримки, особливо на територіях, які найбільше постраждали від бойових дій.