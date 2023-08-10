Ракетний удар по Запоріжжю: з'явилося відео прильоту по готелю [ Редагувати ]
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю зросла до 9 людей. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Також на цей час зафіксовано незначні ушкодження медичного й освітнього закладів. Окрім того, вже відомо про дві ушкоджених багатоповерхівки.
Внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю вбито 1 людину, 9 поранено. Жертв могло бути більше, якби люди проігнорували сигнал повітряної тривоги, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Рятувальники ДСНС зараз перевіряють кожний куток у будівлі, яка постраждала від атаки росіян. 9 поранених доставлені до лікарні, де отримають всю необхідну медичну допомогу.
На території готелю "Рейкарц" у Запоріжжі, куди був приліт, працював дитячий табір (від 6 до 13 років). На щастя дітей забрали до 18:00.
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