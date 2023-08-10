Чи зможуть нарешті студенти навчатися в аудиторіях чи все ще онлайн?

Сьогодні завершилося зарахування студентів на бюджет. Зарахування на навчання за контрактом триватиме до 31 серпня. Таким чином вступна кампанія - 2023 - на фінішній прямій. Якою вона стала - в умовах великої війни. Чи зможуть нарешті студенти навчатися в аудиторіях чи все ще онлайн? Наші журналісти розбиралися в особливостях цієї кампанії.

Вступна кампанія-2023. Чи легше цьогоріч вступити на омріяну спеціальність...

Анна, абітурієнтка із Чернігівської області:

Якщо я стану спеціалістом в цій галузі, я зможу допомогти країні.

Михайло Гончар, заступник відповідального секретаря приймальної комісії:

Є досить серйозний конкурс.

Бюджет чи контракт? Онлайн чи офлайн?

Цьогорічна вступна кампанія стала найбільш цифровою за всі роки. Абітурієнти всі пункти вступу проходили онлайн. Подати заяви, обрати навчальний заклад, внести документи та укласти угоду. Потрібен лише кваліфікований електронний підпис. Додатково приїздити до ВИШУ - не обов'язково.

Марія нещодавно повернулася в рідний Миколаїв з Англії. Там прожила рік в евакуації. Навіть закінчила випускний клас, паралельно навчаючись у тамтешній школі.

Марія Залуцька - абітурієнтка з Миколаєва:

Спочатку я думала, вау, англійська освіта - це мені треба. А потім я зрозуміла, що англійська освіта не така вже й гарна, і вирішила вступати в Україні.

Мріючи стати журналістом, дівчина подала аж 14 заяв в різні виші. Зробила це з-за кордону. Онлайн. Цьогоріч абітурієнт міг подати до 20 заяв на всі форми навчання.

Марія Залуцька - абітурієнтка з Миколаєва:

Це дуже зручно, тому що ти все можеш зробити, не виходячи з дому. Але іноді, коли маленький проміжок часу і треба подати документи на бюджет, сайт зносить, бо великий наплив учнів.

І подати заяву, і дізнатися результати - можна в особистому електронному кабінеті. Марії вже запропонували бюджетне місце у київському університеті.

Допущено до конкурсу 33 особи, з них 14 рекомендовано на бюджетну форму навчання.

Це приймальна комісія Миколаївського університету кораблебудування. Цьогоріч тут майже вся робота відбувається онлайн. Як і майбутнє навчання.

Згенерувати заяву, накласти електронний підпис, а також укласти з нашим університетом договір.

Охочих навчатися тут багато. Надійшло майже 3 тисяч заяв на бакалаврат - це на третину більше ніж торік. В Миколаєві стало спокійніше, але місцеві випускники втратили право пільгового вступу.

Аркадій Проскурін - відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету кораблебудування:

Вступники, які зареєстровані в Миколаєві, вступали за результатами національного мультипредметного тесту або ЗНО 20-21 року.

Але є й хороші зміни - кількість бюджетних місць - збільшили на 20 відсотків. А це 500 студентів. Держзамовлення зросло, бо тут готують фахівців критично важливих галузей.

Аркадій Проскурін - відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету кораблебудування:

Технічні спеціальності, це наші заводи Укроборонпрому, ми готуємо спеціалістів, які можуть там працювати.

Загалом на Миколаївщині 14 вишів. І всі вони готуються відповідати вимогам воєнного часу.

Алла Веліховська - директорка Департаменту освіти та науки Миколаївської ОДА:

Коли укриття будуть готові, повинні бути відповідні дозволи. Дозволи повинні давати ДСНС і Держпродспоживслужба. Це на наявність питної води. Ви знаєте, що в Миколаєві це величезна проблема.

В Миколаєві єдиної дати початку навчання - немає, як і вимог до форми занять. Але в Міносвіти до регіонів, де є безпекові ризики, мають свої рекомендації.

Михайло Винницький - заступник міністра освіти і науки:

Ми хотіли би бачити, щоб більшість закладів вищої освіти перейшли в офлайн режим з вересня. Але ця рекомендація очевидно не стосується ні Херсона, ні Миколаєва, ні Харкова, ні Запоріжжя. Там, де може прилетіти С300. Очевидне там онлайн навчання єдине можливе.

Тож цілком імовірно, що цьогоріч аудиторії миколаївських вишів - все ще будуть порожніми. А от в тилових містах - студенти таки сядуть за парти.

У Львові - гаряча пора. Місто готується приймати студентів. Воно стало одним з лідерів, куди українські абітурієнти подавали заяви. Як от Анна із деокупованої Семенівки Чернгівської області. Дівчина змогла вступити на бюджет - на кібербезпеку у Львівську політехніку.

Анна, абітурієнтка із Чернігівської області:

Зараз російська федерація також використовує проти нас фейки різні, провокації тому я вважаю, якщо я стану спеціалістом в цій галузі я зможу допомогти країні.

Кібербезпека, менеджмент та право - цьогоріч стали топ спеціальностями у політехніці. Як і сам заклад серед українських ВИШів. Надійшло понад 33 тисячі заяв. Це на 7 відсотків більше ніж торік.

Михайло Гончар, заступник відповідального секретаря приймальної комісії:

1,600 на праві, 1,720 на кібербезпеці і 2 тисячі на менеджменті. Тобто це є досить серйозний конкурс.

Серед майбутніх студентів політехніки є і чоловіки призовного віку. Їх кількість цього року зросла.

Михайло Гончар, заступник відповідального секретаря приймальної комісії:

Причини відомі. І ну будемо говорити так як є. Є бажаючі навчатися і здобувати другу освіту і вони мають на то право. Якщо порівнювати з минулими роками то цей показник міг зрости в 2,4 , іноді 4 рази. - Так в скільки зріс? - Ну от зріс, в 4 рази, як мінімум.

Навчати студентів у політехніці планують на очній формі. Для цього підготували всі укриття. До прикладу, ось це може прихистити понад 13 тисяч студентів.

Університет Івана Франка - другий в Україні за кількістю поданих заяв. Цьогоріч тут найбільше охочих вивчати право, менеджемент, компʼютерні науки та іноземні мови.

Наталія Міщук, відповідальна секретар приймальної комісії Львівського національного університету ім.Івана Франка:

За кількістю поданих заяв у нас кількість жінок втричі переважає чоловіків. Оскільки ми є класичним закладом, у нас переважає класичні гуманітарні.

Володимир Мельник, ректор Львівського національного університету ім.Івана Франка:

Спостерігається тенденція, що у нас збільшується кількість вступників із сходу України. Тенденція збільшення абітурієнтів із сходу України, з центральної частини із півдня не збільшується лінійно, а по експоненті. Це засвідчує те, що Україна є єдина і немає поділу на схід-захід.

За підсумками поданих заяв портал Освіта ЮЕЙ назвав найпопулярніші спеціальності. В лідерах - право, на другому місці - психологія, далі йдуть філологія, компʼютерні науки та менеджемент.