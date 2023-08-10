Байден запросить у Конгресу $13 млрд на підтримку України [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден планує 10 серпня направити до Конгресу США запит про виділення $13 млрд на екстрену допомогу Україні. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на джерела.
Окрім цього, очікується, що адміністрація США запросить у законодавців виділення майже $12 млрд на усунення наслідків стихійних лих на території США.
У червні речник Палати представників Конгресу Кевін Маккарті заявив, що будь-яка додаткова допомога Україні має бути включена до бюджету Пентагону на 2024 рік у розмірі $998 млрд, узгодженого в рамках підписаного Байденом законопроекту про підвищення стелі державного боргу.
Нагадаємо, 19 липня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд, до якого включили, зокрема, чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.
Наступного дня Вашингтон виділив Україні боєприпаси на $400 млн.
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