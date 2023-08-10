росіяни знову обстріляли Нікополь і Миронівську громаду. Влучили в житлові будинки, перебили комунікаційні мережі. Минулося без жертв. Утім для місцевих такі ворожі атаки - щоразу лотерея. Снарядами ворог криє рясно. І куди прилетить - ніхто не знає. Але попри небезпеку, виїжджати з рідних домівок люди не поспішають. І ладні жити в постійному страху. Олена Мендалюк - розкаже більше.

Нікопольці показують уламки російських снарядів, якими рясно посічені їхні будинки та двори. Один з боєприпасів поцілив прямо у двір пана Юрія. Чоловік розповідає, було дуже гучно, окупанти знову відкрили вогонь по будинках людей. Вибухи лунали один за одним.

Юрій - житель Нікополя:

5 прильотів було, один - у гараж. Повибивало стекла в хаті. Осьо дерево, яке може трохи і захистило. Ворота вибило. Це все вилетіло, стекла в хаті вибиті всі.

А цю воронку ворожий боєприпас залишив на подвір'ї пані Тетяни. Жінка каже, її саму врятувало те, що у момент обстрілу вдома не була. Адже від будинку мало що лишилося.

Тетяна - жителька Нікополя:

Постраждало 4 вікна, стіна вся нарушена, франтом, тоже криша розбита. А в середені тоже жах. Куди прилетіло, те й потрощило все в пилі, все в грязі, осколках.

Останні кілька днів російська армія щільно криє вогнем, розповідають нікопольці. Снаряди нівечать не лише майно, а й вбивають та калічать місцевих жителів. Під час одного з нічних обстрілів ворог вбив 18 річного хлопця, ще троє чоловіків зазнали поранення. Дивом не зачепило пані Наталію. Жінка під час вибухів поралася у дворі.

Наталія Семенюк - жителька Нікополя:

Я перебувала на вулиці, ось тут біля порога. Оце моє щастя що я була там. Якби я була на дворі там, сміття прибирала чи на городі, я б не знаю.. Тому що дах, металочерепиця, чи шифер он той, він летів через наш двір, аждо сусідів.

Ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів нікопольцям допомагають комунальники. Зокрема - вивезити потрощене майно. Надають будівельні матеріали для забиття вибитих вікон, знесених дахів та розбитих стін.

Більше року - Нікополь під щоденним ворожим вогнем. На прибережній території є вулиці, де не вціліла жодна хата, але сила міста у його людях. Нині тут лишається близько 40 тисяч жителів.