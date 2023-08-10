росіяни знову обстріляли Нікополь і Миронівську громаду: подробиці [ Редагувати ]
росіяни знову обстріляли Нікополь і Миронівську громаду. Влучили в житлові будинки, перебили комунікаційні мережі. Минулося без жертв. Утім для місцевих такі ворожі атаки - щоразу лотерея. Снарядами ворог криє рясно. І куди прилетить - ніхто не знає. Але попри небезпеку, виїжджати з рідних домівок люди не поспішають. І ладні жити в постійному страху. Олена Мендалюк - розкаже більше.
Нікопольці показують уламки російських снарядів, якими рясно посічені їхні будинки та двори. Один з боєприпасів поцілив прямо у двір пана Юрія. Чоловік розповідає, було дуже гучно, окупанти знову відкрили вогонь по будинках людей. Вибухи лунали один за одним.
Юрій - житель Нікополя:
5 прильотів було, один - у гараж. Повибивало стекла в хаті. Осьо дерево, яке може трохи і захистило. Ворота вибило. Це все вилетіло, стекла в хаті вибиті всі.
А цю воронку ворожий боєприпас залишив на подвір'ї пані Тетяни. Жінка каже, її саму врятувало те, що у момент обстрілу вдома не була. Адже від будинку мало що лишилося.
Тетяна - жителька Нікополя:
Постраждало 4 вікна, стіна вся нарушена, франтом, тоже криша розбита. А в середені тоже жах. Куди прилетіло, те й потрощило все в пилі, все в грязі, осколках.
Останні кілька днів російська армія щільно криє вогнем, розповідають нікопольці. Снаряди нівечать не лише майно, а й вбивають та калічать місцевих жителів. Під час одного з нічних обстрілів ворог вбив 18 річного хлопця, ще троє чоловіків зазнали поранення. Дивом не зачепило пані Наталію. Жінка під час вибухів поралася у дворі.
Наталія Семенюк - жителька Нікополя:
Я перебувала на вулиці, ось тут біля порога. Оце моє щастя що я була там. Якби я була на дворі там, сміття прибирала чи на городі, я б не знаю.. Тому що дах, металочерепиця, чи шифер он той, він летів через наш двір, аждо сусідів.
Ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів нікопольцям допомагають комунальники. Зокрема - вивезити потрощене майно. Надають будівельні матеріали для забиття вибитих вікон, знесених дахів та розбитих стін.
Більше року - Нікополь під щоденним ворожим вогнем. На прибережній території є вулиці, де не вціліла жодна хата, але сила міста у його людях. Нині тут лишається близько 40 тисяч жителів.
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Втім, люди й надалі роблять чималі запаси в бутлях, каструлях та відрах. Все через масовані обстріли росіян. Ворог гатить по Нікопольському району ледь не щодня. Як живе громада і чи варто чекати проблем із водою?
Розбиті свіжими прильотами будинки, безлюдні вулиці, по фону постійна канонада. Так зараз виглядає Нью-Йорк. Невеличке селище навпроти тимчасово окупованої Горлівки.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 15 багатоповерхівок, крамниці, дитячий майданчик та храм. Сергій Вендін - продовжить.
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