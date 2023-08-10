Могли об'єднатися проти західного світу, натомість втрачають порозуміння між собою. Китай і росія дедалі менше перетинаються у політичній площині. Як припускають дипломати й експерти, путін не виправдав очікувань Сі Цзіньпіна - не захопив Київ за три дні, як обіцяв, розхитав світову економіку, а тепер ще й зриває поставки продовольства та брязкає ядерною зброєю, яку начебто розмістив у союзній білорусі.

Тривожний дзвінок для москви і світло надії для решти світу - участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії, де говорили про майбутній мир в Україні. Як погіршувалися відносини москви з пекіном - аналізувала Анна Басова.

На березневий візит Сі Цзіньпіна до москви росіяни покладали чи не всі свої сподівання. А західні експерти й політики висловлювалися наввипередки, які справжні мотиви Пекіна - від схиляння путіна до миру до оголошення йому повноцінної військової підтримки.

Прориву не сталося за жодним зі сценаріїв. У підсумку зустрічі - кілька підписаних документів про взаємовигідну економічну співпрацю та абстрактні заяви про мир. Допомагати зброєю Китай відмовився. Кремлівський диктатор - як вважають міжнародні оглядачі - образився на східного боса. А коли той полетів додому, наступного ж дня заявив - росія розмістить ядерну зброю в білорусі.

У травні Пекін спробував схилити до переговорів Україну - в особі спецпредставника Китаю по Євразії Лі Хуея, який прибув із візитом до Києва. Заразом наголосили - санкцій проти росії не буде.

Мао Нін, прес-секретар МЗС Китаю:

Ми проти односторонніх санкцій, які суперечать міжнародному праву та не санкціоновані Радою Безпеки ООН. Китайсько-російська співпраця не допускає втручання чи примусу від третіх сторін.

Одним із найзатребуваніших для росії китайських товарів стали дрони. І хоча одна з провідних тамтешніх компаній вийшла з російського ринку ще у квітні - щоб дистанціюватися від війни - чимало інших приватних корпорацій продавали БПЛА та запчастини до них. 31-го липня китайський Мінторг заявив - із вересня дрони великої дальності не експортуватимуть.

Те, що китайський зовнішній вектор змінюється не на користь росії, довів саміт у Саудівській Аравії. На переговори щодо миру в Україні та завершення війни долучилися понад 40 країн, зокрема, й нейтральних гравців. росію навіть не кликали. А ось Китай долучитися погодився. І потому наголосив: готовий надалі сприяти міжнародному консенсусу.

Метью Міллер, речник Держдепу США:

Ми давно говорили, що Китай може зіграти позитивну роль у припиненні війни в Україні. А той факт, що росія активно критикувала зустріч у Джидді, свідчить про одне - переговори явно були продуктивними.

Ще красномовнішими за словесні перепалки дипломатів є цифри Головного митного управління Китаю. Вперше за два з половиною роки обсяг торгівлі між Пекіном і москвою суттєво впав. У липні Китай купив російських товарів на 8% менше, ніж торік. Натомість агресор збільшив обсяги імпорту з КНР удвічі. І ще на 50% - у липні.