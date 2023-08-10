Президент України Володимир Зеленський планує відправити у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

На початку лютого, після низки корупційних скандалів у Міноборони, відставка Резнікова вже обговорювалася. Кандидатом на посаду міністра оборони тоді розглядали начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Тоді прогнозувалося, що Резніков може очолити Міністерство юстиції або Міністерство стратегічних галузей промисловості. На останнє він, начебто, не зголосився, тож у лютому всі лишилися на своїх посадах.

Зараз глава держави активно шукає кандидатів на заміну Резнікову. Наразі на посаду міністра оборони розглядають двох кандидатів:

віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Олексію Резнікову за даними "УП", начебто запропонували посаду посла у Великій Британії, яка вакантна після відставки Вадима Пристайка.