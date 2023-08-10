Зеленський шукає заміну міністру оборони Резнікову - ЗМІ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський планує відправити у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.
На початку лютого, після низки корупційних скандалів у Міноборони, відставка Резнікова вже обговорювалася. Кандидатом на посаду міністра оборони тоді розглядали начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
Тоді прогнозувалося, що Резніков може очолити Міністерство юстиції або Міністерство стратегічних галузей промисловості. На останнє він, начебто, не зголосився, тож у лютому всі лишилися на своїх посадах.
Зараз глава держави активно шукає кандидатів на заміну Резнікову. Наразі на посаду міністра оборони розглядають двох кандидатів:
- віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова;
- міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.
Олексію Резнікову за даними "УП", начебто запропонували посаду посла у Великій Британії, яка вакантна після відставки Вадима Пристайка.
по темі
Верховна Рада підтримала відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка
Парламент Китаю відправив у відставку міністра закордонних справ Цинь Гана. Новим главою МЗС КНР призначили Ван І, який був головою МЗС з березня 2013 року до 2022 року
У війні росії проти України Китай аж ніяк не є союзником Києва. Офіційний Пекін ретранслює позицію росії та намагається представляти кремль як посередник у міжнародних переговорах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів головний координатор Free Hong Kong Center Артур Харитонов
Президент США Джо Байден 10 серпня запросить у Конгресу $13 млрд на підтримку України
Президент США Джо Байден підписав указ, який обмежує інвестиції у технологічну галузь Китаю, зокрема у розробку напівпровідників, мікроелектроніки, квантових технологій та штучного інтелекту