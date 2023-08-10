Найкращих спортсменів липня визначили в Києві. Урочиста церемонія нагородження відбулася сьогодні у Києві. Кого та за що - цього разу відзначили експерти Національного олімпійського комітету - знає Анатолій Журавльов.

Складно казати, тому що великий шлях у нас разом.

Ольга Харлан отримує нагороду від Національного олімпійського комітету України. Фехтувальницю вже в рекордний, тринадцятий раз, визнано найкращою спорстменкою місяця.

Ольга Харлан, Олімпійська чемпіонка з фехтування:

- Це який в нас з Верняєвим? У нього теж 13? - Ні, у нього 12... - Але Олег повернувся! Сподіваємося, що почнеться боротьба. - Я бажаю Олегу, звісно, зрівнятися зі мною!

Минулого місяця на Чемпіонаті світу українка перемогла на помості російську шаблістку, що виступала під нейтральним прапором. І одразу ж укотре нагадала, що представникам країни-агресора не місце на міжнародних змаганнях.

Такий жест спричинив скандал. Та відмова потиснути руку спортсменці з росії - була принциповою, наголошує Ольга.

Ольга Харлан, Олімпійська чемпіонка з фехтування:

Дуже важко виходити, і коли тобі ще міжнародні федерації вставляють палки в колеса, допускаючи під нейтральними прапорами спортсменів країни-агресора - це дуже важко. Ми всі боремося. І я дуже пишаюся кожним українцем, кожним спортсменом, який представляє нашу країну. Нас не можна змусити до миру ніякими рукостисканнями. Тому ми показуємо свою позицію, показуємо всьому світу, що ми не можемо миритися з тим, що відбувається в нашій країні.

Попри скандал, нашу спортсменку кваліфікували на Олімпійські ігри у Парижі.

Вадим Гутцайт, міністр молоді і спорту України, президент Національного олімпійського комітету України:

Ольга в той день перемогла всіх і показала, що ми реально боролися і будемо боротися за незалежність України, за нашу перемогу. І я хочу зазначити, що це був приклад, як ми чесно себе поводимо на доріжках.

Серед тих, хто хоче представляти Україну на найвищому рівні - Олександр Желтяков.

Олександр Желтяков, дворазовий чемпіон та срібний призер Чемпіонату Європи з плавання серед юніорів:

Прильоти просто ужасні. 150 метрів від мого дома приліт був.

Хлопець розповідає, в яких умовах нині доводиться жити й тренуватися у Дніпрі. Та попри всі наслідки російської агресії пловець нещодавно виборов медалі на Чемпіонаті Європи серед юніорів. Його в липні визнано найкращим юним спортсменом України.

Олександр Желтяков, дворазовий чемпіон та срібний призер Чемпіонату Європи з плавання серед юніорів:

Коли я дізнався, що мене Олімпійський комітет назначив як кращого юного спортсмена, я зателефонував своїй мамі, розповів про це, то ми обоє з мамою на пару сплакнули! Тому що це дуже крута нагорода, як на мене, і я не очікував такого.

Приєднатися до дорослої Збірної на Олімпійських іграх Олександр матиме шанс наступного року. Ці змагання є головними для українських спортсменів. І не допустити до участі в них білорусів і росіян - навіть під нейтральним прапором - робота, яку нині ведуть у Національному олімпійському комітеті.

Георгій Зантарая, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України:

На сьогоднійшній день їх немає там, їх не запросили - тому ми не знаємо будуть вони чи ні. Але ми знаємо, що вони створюють альтернативні змагання Олімпійських ігор в своїй країні - 25-го року. Я думаю, якщо вони це роблять, то вони самі не впевнені, що вони прийматимуть участь.

Тим часом наші спортсмени продовжують готуватися до Олімпіади, попри всі труднощі та небезпеку.