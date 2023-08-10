У війні росії проти України Китай аж ніяк не є союзником Києва. Офіційний Пекін ретранслює позицію росії та намагається представляти кремль як посередник у міжнародних переговорах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів головний координатор Free Hong Kong Center Артур Харитонов.

Китай продовжує де-факто підтримку росії. Після перемовин у Джидді ми почули про те, що лавров і Ван І зідзвонилися. І там Китай гарантував, що він буде продовжувати посилювати відносини з росією Так само вони анонсували чималі відносини в товарообігу і загалом роботи в певних сферах.

На саміті у Джидді Китай насамперед планував перемовини з Саудівською Аравією, тому що ми розуміємо, що одночасно з українською Джиддою відбувалися перемовини Саллівана і представників Саудів. І китайська пропаганда заявила, що їхня участь була про Саудівську Аравію, і не стільки про Україну. І загалом вони намагаються представляти росію як посередники в цьому процесі.

Очевидно, що публічно це не виглядає саме так. Але на насправді вони ретранслюють саме позиції росії... Китай робить усе, щоб росія не програла, і за можливості перемогла.