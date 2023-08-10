Агресія росії проти України: чи є Китай нашим союзником (відео) [ Редагувати ]
У війні росії проти України Китай аж ніяк не є союзником Києва. Офіційний Пекін ретранслює позицію росії та намагається представляти кремль як посередник у міжнародних переговорах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів головний координатор Free Hong Kong Center Артур Харитонов.
Китай продовжує де-факто підтримку росії. Після перемовин у Джидді ми почули про те, що лавров і Ван І зідзвонилися. І там Китай гарантував, що він буде продовжувати посилювати відносини з росією Так само вони анонсували чималі відносини в товарообігу і загалом роботи в певних сферах.
На саміті у Джидді Китай насамперед планував перемовини з Саудівською Аравією, тому що ми розуміємо, що одночасно з українською Джиддою відбувалися перемовини Саллівана і представників Саудів. І китайська пропаганда заявила, що їхня участь була про Саудівську Аравію, і не стільки про Україну. І загалом вони намагаються представляти росію як посередники в цьому процесі.
Очевидно, що публічно це не виглядає саме так. Але на насправді вони ретранслюють саме позиції росії... Китай робить усе, щоб росія не програла, і за можливості перемогла.
по темі
Китай може стати одним з гарантів безпеки України, однак лише після повного припинення бойових дій і переформатування політичної влади в росії. . Водночас Пекін не хоче посилення геополітичних опонентів за рахунок послаблення росії
Як припускають дипломати й експерти, путін не виправдав очікувань Сі Цзіньпіна - не захопив Київ за три дні, як обіцяв, розхитав світову економіку, а тепер ще й зриває поставки продовольства та брязкає ядерною зброєю, яку начебто розмістив у союзній білорусі.
У саудівській Джидді стартували дводенні переговори радників з нацбезпеки та політичних радників майже 40 країн. На зустрічі Україна представлятиме свою "формулу миру. росія на переговори не запрошена, але її проінформують про результати
Очільника тамтешнього МЗСу востаннє бачили на людях понад місяць тому. З того часу - ні слуху, ні духу. Йому вже навіть знайшли заміну.
Перекидання найманців ПВК "Вагнер" з боку Білорусі до Сувалкського коридору, яким проходить польсько-литовський кордон, може означати, що росія готується до "гібридного" нападу на Польщу або Литву