Робота над двостороньою угодою розпочалася зі США, що є зараз і має залишитися флагманом у підтримці України.

Україна домовилася з партнерами про початок двосторонніх перемовин про гарантії безпеки. Мова про документи, які допоможуть Україні забезпечити свій захист у перехідний період після закінчення війни і до вступу до НАТО.

Напередодні до країн, які разом з Групою семи долучилися до декларації про підтримку миру, доєдналася Латвія. Тож скільки вже Україна має таких партнерів? Що власне вони обіцяють? Та головне - коли україна отримає ці гарантії? Найсвіжішу інформацію зібрала Ольга Жидецька.

Гарантії безпеки - як ППО проти майбутньої світової війни. Після понад року роботи Київ домовився упродовж серпня-вересня розпочати консультації з країнами, які підтримали ухвалену у Вільнюсі декларацію, що має забезпечити Україні можливість захиститися від агресора до вступу до НАТО.

Про що саме домовлятимуться? На саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. У ньому немає чітких параметрів - саме їх узгоджуватимуть в окремих двосторонніх договорах. Вони передбачатимуть, яку конкретну допомогу у постачанні зброї, розвитку ВПК, навчанні військових, розвідці чи кібербезпеці, надаватиме держава-гарант. Яка країна за що відповідатиме поки не афішують. Хоча є припущення.

Володимир Зеленський, президент України:

Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками, і саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєдналися до декларації "Великої сімки" про безпекові гарантії для нашої держави, і ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні.

Робота над двостороньою угодою розпочалася зі США, що є зараз і має залишитися флагманом у підтримці України. Адже у Вашингтоні вважають - прийняті на саміті у Вільнюсі довгострокові зобов'язання, можуть стати найефективнішим способом вплинути на москву.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Це може бути найкращий спосіб розвіяти думку володимира путіна, що він може якимось чином виснажити Україну і перечекати час, коли десятки країн підтримують її у захисті свободи та майбутнього. І це, ймовірно, найшвидший спосіб завершити цю війну.

Окрім того, у Сполучених Штатах заявили, що прагнуть затвердити двосторонні безпекові домовленості з Україною таким чином, щоби вони діяли незалежно від особи американського президента.

Метью Міллер, спікер Державного департаменту США:

Це інтерес Сполучених Штатів захистити Україну, наш ітерес, щоби демократія зберігалася, наш інтерес, щоби російська агресія отримала відсіч. І ми продовжуватимемо працювати з конгресом. Ми бачимо там двопартійну підтримку допомозі України і ми продовжимо над цим працювати.

Окрім США та інших країн з Групи семи до Декларації про підтримку миру вже приєдналися 13 європейських країн - це зокрема Бельгія, Іспанія, Португалія, Фінляндія та Чехія. Напередодні до них долучилася Латвія. А от ЄС таких гарантій не надаватиме.

Пітер Стано, речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики:

ЄС підтримує Україну в кількох сферах, але питання гарантій безпеки - це не питання для Європейського Союзу. Ми не надаємо такого роду гарантій. Це дискусія для НАТО і для окремих країн, а не для Європейського Союзу як організації.

Серед найімовірніших зразків, за якими укладатимуть безпекові угоди - найчастіше називають приклади Ізраїлю та Фінляндії.

Зокрема у випадку Ізраїля США декларують зобов'язання підтримувати технологічну та тактичу військову перевагу ЦАХАЛу над арміями сусідів, які переважають кількісно.

Фінляндія ж обмінялася домовленостями про взаємозахист з Британією. Щоправда експерти впевнені - для України доведеться шукати власну модель. А от щодо потрібного гарантійного мінімуму посилаються на військове командування.

Андрій Миселюк, політолог:

Цю рамку краще за всіх визачив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, який сказав, що наша мета складається з двох завдань: завдання перше - вийти на кордони 91-го року, друга складова - нам потрібно озброїтись так, щоби на нас більше ніхто не хотів напасти.

Перші договори про гарантії безпеки в Офісі президента розраховують укласти вже до кінця року. План амбітний, адже остаточне затвердження такої угоди вимагає великої кількості узгоджень між оборонними відомствами, а потім ще й ратифікації в парламентах.