Ворог з артилерії ударив по місцю, де "Білий Янгол" забирав місцевих мешканців.

Збройні сили України відбили атаки росіян на п'яти напрямках. На Бахмутському окупанти безуспішно атакували в районі Богданівки. Також ворожі атаки захлинулися під Авдіївкою і на Мар'їнському напрямку. Тисне ворог і на сватівсько-кремінській ділянці луганського фронту. Про останню добу протистоянь на східному фронті - розкаже Євген Соломін.

Окупанти на Луганщині намагалися просунутися західніше Новоселівського. Та їх зупинили сили оборони. На Торське, Зарічне та Макіївку ворог чинить потужний тиск, там рашисти сконцентрували багато сил. Але наші бійці тримають позиції.

У Білогорівці тривають бої у промзоні. Селище перебуває під контролем наших воїнів. Рашисти гатять з авіації та артилерії.

Артем Лисогор, керівник Луганської обласної військової адміністрації:

Окупанти не припиняють спроб прорвати нашу оборону на кожному напрямку. Збільшилась й кількість авіаційних ударів. "Гради" та ствольна артилерія росіян відпрацьовують уздовж усієї лінії фронту. Під вогонь потрапили Невське та села поряд.

Бої точаться в районі Кремінної, Сватового та Серебрянського лісництва.

Це відео - з-під Кремінної. Бойовий медик бригади Гвардії Наступу "Буревій" під час евакуації пораненого з поля бою помітив російський ударний дрон, який летів прямо на евакуаційне авто. Медик відкрив вогонь. Три влучання, і дрон з бойовим зарядом впав.

Попри щільний вогонь вздовж лінії фронту, поліцейським Луганщини вдається завозити хліб мешканцям деокупованих сіл. Надають правоохоронці і домедичну допомогу, привозять Старлінк та акумулятори - місцеві підзаряджають мобільні телефони та спілкуються з рідними.

На Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби. Противник завдав авіаційного удару в цих районах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Це відео 3-ї окремої штурмової бригади успішної зачистки однієї з лісосмуг під Бахмутом. Трьох росіян наші бійці взяли в полон, одному надали медичну допомогу. Терористи з росії тут розклали чимало пасток. Навіть своє взуття замінували.

Наші війська продовжили наступальні дії південніше Бахмута. А у напрямку Врожайного та Старомайорського мали успішні операції та закріпилися на нових позиціях.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Відбулось 30 бойових зіткнень. Також протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам.

Евакуація з лінію вогню на Донеччині - вкрай небезпечна.

Цього разу екіпаж "Білий янгол" проривався до Вугледара. Місто через безперервні обстріли армією терористів виглядає, як привид.

Поліцейські пересуваються по місту Вугледар. Тут все обстріляне. Повністю зруйновано. Зараз шукаємо тих 7 людей, за якими приїхали на евакуацію.

Щоби вижити, місцеві фактично оселилися у підвалах.

Ворог з артилерії ударив по місцю, де "Білий Янгол" забирав місцевих мешканців.

Перечекавши обстріл, поліцейські швидко завантажили до броньованого автомобіля людей, речі та хатніх тварин і виїхали з міста. Доправили евакуйованих до пункту незламності. Далі за допомогою волонтерів вони вирушать у більш безпечні населені пункти.