Пропаганда рашизму: у росії почали друкувати нові підручники історії для старших класів (відео) [ Редагувати ]
У росії почали друкувати нові підручники історії з главою про війну в Україні. Крім розділу про так звану "СВО", у підручнику повністю переписані розділи про 70-і, 80-і, 90-і та нульові роки.
Сторінки, які потрапили до мережі, не залишають сумнівів у тому, що замість історії російським школярам запропонують нерозбавлену пропаганду. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів медіаналітик і політичний консультант Олексій Ковжун.
Вони втілюють Оруелла, який казав: "Той, хто володіє минулим, той володіє сьогоденням. А той хто володіє сьогоденням, буде володіти майбутнім". Вони розпочали не зараз. І мій улюблений пасаж з "учебника" історії, про те, що "Князь Володимир хрестив Русь у столиці Древньої Русі". Тобто навіть слово "Київ" не згадується.
І те, що відбувається просто зараз з тими новітніми підручниками, це абсолютно логічно, адже вони в підручники історії включають суто пропагандистські матеріали. При тому, що вони між собою не дуже погоджені. Видно, що це писали похапцем і було потрібно, як то кажуть похапцем "освоїти средства"... Тож воно навіть не причесано, і виглядає маренням температурного хворого....
Маємо згадати, що війна триває не з 24 лютого, а триває вже понад 9 років. І ті, хто пішов у перший клас, коли вона почалася, школу вже закінчують. А ті, хто закінчували школу, вони вже дорослі. І всі 9 років їх довбали цією пропагандою.
А на молоді розуми, які намагаються думати про своє, про молодіжне, про дівчат, про пиво, про майбутню кар'єру, а тут ще традиційна російська історія "Я вне политики", тож те, що їм кажуть, не проходить крізь фільтр критичного мислення...
Таким чином вони готують з наступного покоління нове і нове гарматне м'ясо.
по темі
Наша наступна історія з Миколаєва. Чи готові там навчальні заклади до початку навчального року? Скільки буде відкритих шкіл та за яких умов?
Слідом за декомунізацією в Україні має відбутися деімперіалізація чи деколонізація та повне відновлення української історично-національної топоніміки
Офтальмолог, лор, ендокринолог, невролог, хірург - загалом понад 40 спеціалістів лікарні "Охматдит" провели прийом дітей у напівзруйнованому селищі Макарів на Київщині. Охочих проконсультуватися у столичних професіоналів - зібралося чимало.
У Покровську, що на Донеччині триває рятувальна операція після чергового російського теракту
Нова зброя для України. Вашингтон готується надати нашій країні черговий пакет мілітарної підтримки. Що в нього увійде? І коли чекати на поставки?