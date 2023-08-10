У росії почали друкувати нові підручники історії з главою про війну в Україні. Крім розділу про так звану "СВО", у підручнику повністю переписані розділи про 70-і, 80-і, 90-і та нульові роки.

Сторінки, які потрапили до мережі, не залишають сумнівів у тому, що замість історії російським школярам запропонують нерозбавлену пропаганду. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів медіаналітик і політичний консультант Олексій Ковжун.

Вони втілюють Оруелла, який казав: "Той, хто володіє минулим, той володіє сьогоденням. А той хто володіє сьогоденням, буде володіти майбутнім". Вони розпочали не зараз. І мій улюблений пасаж з "учебника" історії, про те, що "Князь Володимир хрестив Русь у столиці Древньої Русі". Тобто навіть слово "Київ" не згадується.

І те, що відбувається просто зараз з тими новітніми підручниками, це абсолютно логічно, адже вони в підручники історії включають суто пропагандистські матеріали. При тому, що вони між собою не дуже погоджені. Видно, що це писали похапцем і було потрібно, як то кажуть похапцем "освоїти средства"... Тож воно навіть не причесано, і виглядає маренням температурного хворого....

Маємо згадати, що війна триває не з 24 лютого, а триває вже понад 9 років. І ті, хто пішов у перший клас, коли вона почалася, школу вже закінчують. А ті, хто закінчували школу, вони вже дорослі. І всі 9 років їх довбали цією пропагандою.

А на молоді розуми, які намагаються думати про своє, про молодіжне, про дівчат, про пиво, про майбутню кар'єру, а тут ще традиційна російська історія "Я вне политики", тож те, що їм кажуть, не проходить крізь фільтр критичного мислення...

Таким чином вони готують з наступного покоління нове і нове гарматне м'ясо.