Відновити і підготувати до зими енергосистему України. Таке першочергове завдання міністерства енергетики. Після того як країна-агресорка торік з осені намагалася заморозити всіх українців - прицільно стріляючи по ТЕЦ та енергооб'єктах - роботи в українських енергетиків чимало. Як просувається підготовка до холодів - розповість Світлана Шекера.

Українська енергетика посилено готується до зими. Зараз насамперед відновлюють ті енергооб'єкти, які ворог знищив або пошкодив минулої осені та зими.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

До наступної зими можливо відновити 1 гігават у системі. Це те, що ми додатково відновлюємо, що зруйновано. Його зараз нема в енергосистемі. Ну тобто цієї генерації.

А ще - планові ремонти. І вони йдуть за графіком, переконують у міністерстві.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Плюс додатково ми додали, я не хочу говорити де, але ми додали додаткові гігават в енергосистему, це нова генерація. Це вітер, це сонце, і це газотурбіни. Це те, що не було в енергосистемі минулого року.

Та найбільш проблемним є відновлення на звільнених територіях. Там замінувано чи не кожен метр землі. Дати людям електрику швидше не виходить.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Хотілося б скоріше, і є можливості, є бригади, ми всю Україну пересуваємо туди, коли треба, бригади зі всіх обленерго, і вони працюють. Але вони не підуть скоріше, ніж розмінують. По-друге, обстріли, ну Херсон, вони бачать, коли їде бригада, вони бачать, що це не військові, вони бачать, що це бригада, яка іде відновлювати постачання. Вони вбивають просто. Снайпери, все, що там можна. Вже 10 чоловік вбито.

Удари по енергетичній системі ворог цієї зими знову може поновити - не виключають в міненергетики. Тож зараз розробляють стратегію енергетичної децентралізації. Тобто - шляхи виробництва електроенергії локально, в регіонах.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

У нас є плани по встановленню газотурбінних установок на Полтавщині.

Ще один крок до енергетичної стабільності в системі - зростання власного видобутку енергоносіїв.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Цей буровий верстат виробили в Китаї, а назвали Іван Мазепа. І тут, на Полтавщині, він допомагає боротися за енергетичну безпеку країни.

У планах - власним видобутком Україна повинна забезпечити себе повністю. А ще потрібно сертифікувати газосховища і стати енергетичним хабом.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

У нас 2 стратегії - видобувати більше, ніж споживати. Друга - наші сховища, які є найбільші в Європі, це більше 30 млрд кубів газу, ми відкриті для європейців з точки зору зберігання їхнього газу в наших сховищах. І сьогодні вже більше 600 млн кубів газу нерезидентів зберігається в Україні. Під час війни!

За графіком йде наповнення газових сховищ і для українців.

Герман Галущенко, міністр енергетики України: