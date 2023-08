Компанія Virgin Galactic запустила свій перший літальний апарат VSS Unity з туристами до меж космосу, на висоту понад 80 км над рівнем моря.

Пасажирами першого туристичного суборбітального польоту стали 80-річний британець Джон Гудвін - учасник Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року у змаганнях з веслування на каное, а також уродженки Антігуа та Барбуди - 40-річна Кейша Шахафф та її 18-річна дочка Анастейша Майєрс.

Рейс, який отримав назву Galactic 02, став другим комерційним польотом, організованим компанією. Пасажирами першого платного рейсу стала група італійських військових дослідників, політ оплатили військово-повітряними силами Італії. Політ 10 серпня - перший рейс Virgin Galactic із туристами.

Кейша Шахафф, яка працює фітнес-тренером, виграла квиток на політ у космос у розіграші, влаштованому некомерційною організацією Space for Humanity. Її дочка Анастейша Майєрс навчається в Абердинському університеті в Шотландії, вивчає філософію та фізику.

Джон Гудвін став першим цивільним, який купив квиток на комерційний рейс до космосу. У 2014 році у нього було діагностовано хворобу Паркінсона. Він став другою людиною із цим захворюванням, яка побувала у космосі. Першим був американський астронавт Річард Кліффорд.

До складу екіпажу увійшли троє співробітників Virgin Galactic - головний інструктор астронавтів компанії Бет Мозес, командир Сі Джей Старкоу та пілот Келлі Латімер.

Запуск відбувся з космопорту "Америка" у штаті Нью-Мексико вранці 10 серпня. На висоті близько 15 км космоплан відстикувався від літака-розгонника WK2, після чого піднявся на висоту 80 км, провів якийсь час у невагомості та почав знижуватися.

