Компанія Virgin Galactic запустила свій перший літальний апарат VSS Unity з туристами до меж космосу, на висоту понад 80 км над рівнем моря.

Пасажирами першого туристичного суборбітального польоту стали 80-річний британець Джон Гудвін - учасник Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року у змаганнях з веслування на каное, а також уродженки Антігуа та Барбуди - 40-річна Кейша Шахафф та її 18-річна дочка Анастейша Майєрс.

Рейс, який отримав назву Galactic 02, став другим комерційним польотом, організованим компанією. Пасажирами першого платного рейсу стала група італійських військових дослідників, політ оплатили військово-повітряними силами Італії. Політ 10 серпня - перший рейс Virgin Galactic із туристами.

Кейша Шахафф, яка працює фітнес-тренером, виграла квиток на політ у космос у розіграші, влаштованому некомерційною організацією Space for Humanity. Її дочка Анастейша Майєрс навчається в Абердинському університеті в Шотландії, вивчає філософію та фізику.

Джон Гудвін став першим цивільним, який купив квиток на комерційний рейс до космосу. У 2014 році у нього було діагностовано хворобу Паркінсона. Він став другою людиною із цим захворюванням, яка побувала у космосі. Першим був американський астронавт Річард Кліффорд.

До складу екіпажу увійшли троє співробітників Virgin Galactic - головний інструктор астронавтів компанії Бет Мозес, командир Сі Джей Старкоу та пілот Келлі Латімер.

Запуск відбувся з космопорту "Америка" у штаті Нью-Мексико вранці 10 серпня. На висоті близько 15 км космоплан відстикувався від літака-розгонника WK2, після чого піднявся на висоту 80 км, провів якийсь час у невагомості та почав знижуватися.

BREAKING: Virgin Galactic launches first mission carrying paying customers to space, weeks after the company's first flight in June. https://t.co/0qsj5TxhL9 pic.twitter.com/SQ55xggwl1 — ABC News (@ABC) August 10, 2023

Приблизно через півтори години після початку польоту космоліт благополучно приземлився.

Першою компанією, яка організувала польоти до кордону космосу, стала Blue Origin Джеффа Безоса. Ракети компанії відправили на висоту понад 100 км 31 пасажира.

Комерційні польоти були припинені після аварії під час запуску непілотованої капсули з обладнанням у вересні 2022 року.