За даними командування Об'єднаних сил, на території білорусі зараз перебуває близько 6,5 тисяч вагнерівців.

Протитанкові рови та мінні поля. Наші захисники продовжують укріплювати кордон із білоруссю. Триває нарощення сил на черговому рубежі оборони. Бійці готують пастки на випадок імовірної висадки ворожого десанту. Готові також зустрічати піхоту й важку техніку. Детальніше про те, як укріплюють кордон, дивіться у сюжеті.

Ось колючкі які, вони дуже ріжуть одяг, шкіру, вени…

Кілометри колючого дроту. На кордоні з білоруссю українські бійці укріплюють черговий рубіж. Ця стрічка зупинить піхоту та затримає техніку. На ворога також чекають серйозні пастки - тут облаштовують мінні поля.

Олексій, сержант саперного взводу:

Це ми встановлюємо мінне поле, протитанкове, проти важкої техніки, друхрядне мінне поле.

Руслан - живе неподалік. Тут працює по 10 годин щодня - екскаватором копає протитанкові рови.

Руслан Хомич, місцевий мешканець:

Тут глинесті поля, сипучі, це ж не лопатами, а так два дня і ця вся система покопана.

Ці рови у першу чергу повинні захистити особовий склад від ворожих ударів.

Позивний "Лука", військовослужбовець Збройних сил України:

Це створення різних смуг, не вибухових і вибухових загороджень.

На дорозі - встановлюють бетонні перешкоди. Місцеві, які щодня їздять цією дорогою, кажуть - конструкції не заважають.

Микола, місцевий мешканець:

Так будують і будують, і ми самі будуємо, помагаємо.

Протитанкові рови, міни, їжаки... Як облаштовані укріплення на північному кордоні - приїхав подивитись командувач об'єднаних сил Сергій Наєв.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Зараз триває робота зі збільшення ротних, взводних опорних пунктів на обороних рубежах. Оборона складається з першого, другого інших рубежів, міста, сіл. Зараз опорні пункти будуються за військовою наукою, готуються до кругової оборони, щоб підтримувати вогнем один пункт іншим.

А це вже опорний пункт неподалік атомної електростанції. Вона - постійно під посиленою охороною. Олександр - родом із Миколаївщини. Вдома чекає дружина та двоє дітей. Спочатку проходив службу на Півдні України, тепер - захищає північний кордон.

Це наш бліндаж, він самий маленький. Нас тут пʼятеро. Всі хлопці свої. Ми вже 16 місяців разом служимо. Тут Діма спить, тут я…

Захисник упевнений - північний кордон та стратегічний об'єкт - під надійним захистом.

Олександр, військовослужбовець:

Упродовж дня несемо службу, у нас є два спостережні пункти. За мінними полями дивимось, щоб ніхто не заходив, не їздив. У цьому регіоні точно ніхто не пройде. З такою обороною.

Сьогодні бійці облаштовують мінні пастки - на випадок імовірної висадки ворожого десанту. У полі встановлюють вибухівку.

Позивний "Конструктор", командир саперного взводу:

Це поле визначене як для висадки ворожого десанту. Мінування відбувається згідно норм…..ближче до позицій.

Як мінувати територію, як будувати захисні споруди - поради дають досвідчені захисники з передової.

Дмитро, командир оборонного укріплення:

Є люди, що мають бойовий досвід, ще з 2014 року на передовій. Є люди коли мають досвід у різних військових сферах. Шансів у них немає ніяких. Бо люди тут згуртовані. Тут ще така природа, ландшафти, сама природа нам допомагає. За кожним деревом їм пастка.

Роботи на кордоні не припиняються. Наші захисники готуються до будь-яких провокацій з боку ворога.

Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ:

Державний кордон з білоруссю, де ми ведемо стабілізаційні заходи, станом на зараз захищений. У разі загрози, ми маємо збільшити нашу чисельність. Якщо розвідка покаже, що ворог нарощує сили, ми теж будемо їх нарощувати. Але зараз ситуація контрольована, все стабільно.

За даними командування Об'єднаних сил, на території білорусі зараз перебуває близько 6,5 тисяч вагнерівців. Утім усі вони - зосереджені на різних полігонах і поки що загрози для України не становлять. Але в разі чого, наші захисники готові дати відсіч.