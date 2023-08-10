Окупанти вдарили по готелю в Запоріжжі ракетою "Іскандер-К", постраждали чотири дитини (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю ввечері 10 серпня загинула одна жінка, ще 16 мешканців міста постраждали, серед них четверо дітей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Серед постраждалих - трирічна дівчинка і 14-річний хлопець, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. За його даними, стан дитинки - нетяжкий.
У поліції повідомили деталі ракетного удару.
Ворог атакував обласний центр о 19:20. Ворожа ракета "Іскандер-К" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури - готель "Рейкарц" у Запоріжжі.
Там працював дитячий табір (від 6 до 13 років). На щастя дітей забрали до 18:00.
На місці події працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та небайдужі громадяни.
Внаслідок ракетного удару знищені машини, припарковані поруч з епіцентром вибуху, пожежу ліквідували працівники ДСНС.
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