Купальний сезон у Києві не відкрито, але людей на пляжах столиці - безліч! І що найстрашніше - невпинно зростає статистика потопельників - з початку літа вода забрала життя п'ятнадцятьох людей, із них - двоє діти. У ці дні фахівці ДСНС, Київська служба порятунку, Товариство Червоного Хреста України, поліцейські - взялися відпрацьовувати, як рятувати людей та як запобігти трагедіям. Як проходять тренування - бачили наші коресподенти.

Людина тоне у воді. Але це лише імітована надзвичайна ситуація. Втім фахівці кажуть - реальних історій аж надто багато!

Олег Стоволос - начальник управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України в Києві:

На воді у нас реагують ДСНС, Київська рятувальна служба "ПЛЕСО", водна поліція забезпечує порядок, на воді вона теж задіюється.

Першими зазвичай на допомогу людині, що тоне, прихдоять лайфгарди. Вони стежать за безпекою відпочивальників на пляжі та у воді.

Дмитро Пасічний – лайфгард:

Першою задачею лайфгарду є попередити небезпеку, а не врятувати від неї. Так кожен лайфгард повинен вміти розмовляти з людьми, робити зауваження проводити профілактичні бесіди так і у випадку критичної ситуації вміти надати домедичну допомогу.

Втім, якщо уникнути небезпечної ситуації не вдалося, завдання номер один - викликати швидку!

Тарас Логінов - командир загону швидкого реагування Національного комітету Червоного Хреста України:

Вот ми бачимо як сьогодні, 5 постраждалих і дві карети швидкої допомоги. Ми забрали зелених, тобто легких і тим самим зняли нагрузку з екстреної медичної допомоги. Вони могли зосередитися більш на важких.

Та поки лікарі приводять першого імітованого потопельника до тями, за сценарієм, у воді - нова небезпека! Ціла компанія випала з катамарану. Рятувальники поспішають на порятунок.

Фахівці наголошують - під час порятунку потопельника може знадобитися допомога одразу кількох служб. Якщо людина вже пішла на дно, до справи стають водолази. І тут важлива - кожна секунда.

Витягнувши тіло на берег, медики перевіряють серцебиття постраждалого. Якщо людина не дихає, потрібна серцево-легенева реанімація. У пригоді стане дефибрілятор.

Усі ситуації, імітовані під час сьогоднішніх навчань, - завершилися успішно. Втім рятувальники наводять страшну статитику - навіть попри те, що купальний сезон у Києві не відкрито, вода забрала життя вже десятків людей!

Олег Стоволос - начальник управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України в місті Києві:

За останній тиждень - це 5 осіб. Загалом у нас з початку купального сезону в Києві 26 осіб потонуло, з них одна дитина та 10 осіб врятовано. Такі навчання ми проводимо на постійній основі і сьогодні ми знов відпрацювали порядок спільних дій, як рятувати одного потерпілого, якщо їх багато.

Рятувальники нагадують - відпочиваючи на березі водойми, треба обов'язково дотримуватися правил безпеки: у воді перебувати не більш як 15 хвилин, не купатися поодинці, не пірнати туди, де невідоме дно, не розпивати алкоголь, і обов'язково стежити за кожним, із ким ви прийшли на берег, а особливо за дітьми.