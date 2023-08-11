Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 серпня, провів закриту розмову із представниками військового керівництва Великої Британії. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Готуємо й більше оборонних пакетів для наших воїнів та більше захисних систем для всього українського суспільства, зокрема систем ППО. Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії - закриту розмову. Але результативну розмову.

Деталей розмови Зеленський не навів.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Рєзніков та представники командування ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони поінформували військове керівництво США про ситуацію у зоні бойових дій.

Як повідомила пресслужба президента України, американську сторону на переговорах представляли помічник президента з нацбезпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі.

Нагадаємо, Британія у травні першою передала Україні крилаті далекобійні ракети Storm Shadow.