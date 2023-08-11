"Динамо" програло грецькому "Арісу" в Лізі конференцій (відео) [ Редагувати ]
У четвер, 10-го серпня, київське "Динамо" розпочало свої виступи на міжнародній арені у сезоні 2023/2024.
Наша команда провела перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА проти грецького "Аріса" із Салоніків - п'ятої команди минулого чемпіонату Греції.
Виїзний поєдинок для нашої команди пройшов на стадіоні імені Клеантіса Вікілідіса за присутності глядачів.
У новому для себе турнірі "біло-сині" стартували з мінімальної поразки 0:1. Єдиний м’яч наша команда пропустила у другому таймі з пенальті.
"Динамо" завдало першого удару по воротах суперника на 19-й хвилині. З-за меж штрафного пробивав Беніто, але його м'яч спокійно забрав голкіпер.
Перший тайм минув без голів. Гості атакували частіше, проте до воріт м'яч краще просували гравці "Аріса" (5 ударів, 2 в площину).
У другому таймі греки заробили пенальті: після подачі кутового Фабіано пробивав головою, і суддя помилково вирішив, що м’яч влучив у руку Сироті. 11-метровий удар виконав Луїс Пальм, він виявився несильним, Бущан вгадав напрямок польоту м’яча, але відбити його, на жаль, не зміг - 1:0.
До кінця матчу рахунок не змінювався, тож у підсумку 0:1 - мінімальна поразка "Динамо" на виїзді.
Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 17-го серпня, у Бухаресті на Stadionul Giulești. У разі поразки кияни завершать виступи у єврокубковому сезоні.
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