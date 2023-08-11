В Організації об'єднаних націй відреагували на російський обстріл готелю "Рейкарц" в Запоріжжі та заявили, що їхні співробітники часто використовували це привіщення для підтримки постраждалих внаслідок війни.

Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Вона заявила, що була приголомшена звісткою про обстріл готеля та додала, що "це абсолютно неприпустимо".

"Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року", - заявила Браун.

Координаторка додала, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру, загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла "неймовірних обсягів". Вона також наголосила, що ці удари є порушенням міжнародного гуманітарного права.

"В ім’я людяності я закликаю російську федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні", - підкреслила Браун.