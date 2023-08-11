Україну накриють потужні дощі: синоптики розповіли про погоду [ Редагувати ]
Сьогодні, 11 серпня, погода в Україні, буде дощовою і як наслідок більш "комфортною" за температурою повітря. Опади очікуються всюди, крім чотирьох областей.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"В Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в прогнозі.
Варто зазначити, що через значні дощі оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.
Водночас у більшості районів Житомирської, Вінницької, 11 серпня і у Київської, 13 серпня і у Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Що стосується температури повітря, то вона буде більш прохолодною - вдень 21-26°, на сході країни та у Одеській області - до 29°.
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