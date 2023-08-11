На сході Туреччини зафіксовано землетрус магнітудою 5,3 бала. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья. Понад 20 людей постраждали внаслідок поштовхів.

Про це повідомляє Anadolu.

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався ввечері в четвер на глибині 7 кілометрів.

Тряска відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через поштовх.

Як розповів міністр внутрішніх справ Алі Ерлікай, під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення.

"На цю мить у нас немає людських жертв. 22 наших громадян отримали легкі поранення через страх, паніку та стрибки з висоти", - повідомив він.

Крім того, щонайменше одна будівля, що була покинута, була зруйнована, і ще 2 були сильно пошкоджені.

Як уточнив згодом міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, отримали травми 23 особи: 22 у Малатьї та 1 в Адіамані.