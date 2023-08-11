Понад 500 окупантів та 18 дронів: Генштаб назвав втрати рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 11 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252780 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 15 ББМ та артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4290 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 8318 (+15) од,
- артилерійських систем - 5043 (+15) од,
- РСЗВ - 713 (+2) од,
- засоби ППО - 471 (+2) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 313 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4197 (+18),
- крилаті ракети - 1377 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7511 (+16) од,
- спеціальна техніка - 756 (+10).
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