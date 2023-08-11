Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області. Про це повідомляє глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він нагадує, що атаки ворога забрали життя 66-річної жінки у Запоріжжі та 70-річної жінки у Преображенці, поранення отримали 21 людина віком від 18 до 85 років

Під час терористичного удару в обласному центрі серед поранених 4 дитини - 3, 6, 10 та 14 років. Крім того, травмовано 71-річний житель Преображенки та 85-річну жительку Малої Токмачки.

За минулу добу військові рф завдали 92 удари по 23 населених пунктах області.

"79 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Левадного Білогір'я, Малої Токмачки, Малинівки, Гуляйпільського, Червоного, Чарівного, Преображенки, Верхньої Терси, Малих Щербаків, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Плавнів. 5 авіаударів зазнав Оріхів та Мала Токмачка, 5 РСЗВ-обстрілів - Новодарівка, Ольгівське, Левадне, й Верхня Терса. Також ворог атакував БПЛА Ольгівське", - йдеться у повідомленні.