У Києві пролунали гучні вибухи: всі подробиці [ Редагувати ]
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Це сталося після попередження військових про пуски ворогом ракет.
Крім того, в КМВА повідомили про роботи протиповітряної оборони.
"У столиці працює ППО. Ракетна небезпека триває! Залишайтеся в укриттях!" - пише начальник КМВА Сергій Попко.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети
Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце.
Як згодом уточнив начальник КМВА Сергій Попко, попередньо, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків.
Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовується.
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