У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Це сталося після попередження військових про пуски ворогом ракет.

Крім того, в КМВА повідомили про роботи протиповітряної оборони.

"У столиці працює ППО. Ракетна небезпека триває! Залишайтеся в укриттях!" - пише начальник КМВА Сергій Попко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети

Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце.

Як згодом уточнив начальник КМВА Сергій Попко, попередньо, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків.

Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовується.