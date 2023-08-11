На Закарпатті суд виніс вирок трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчинку. Сьогодні, 11 серпня, було завершено апеляційний розгляд кримінального провадження щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчини на Закарпатті.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. У судовому засіданні прокурори наполягали на скасуванні вироку через мʼякість призначеного судом першоі інстанції покарання. Також прокурори вимагали задовільнити в повному обсязі цивільний позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Засідання у справі проходили в закритому режимі", - йдеться в повідомленні генпрокуратури.

Повідомляється, що суд апеляційної інстанції не поставив крапку в цій справі.

"Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд", - йдеться в повідомленні.

Зґвалтували знайому та все зафільмували

За даними слідства, в серпні 2021 року дівчина прийшла на запрошення одного з трьох підлітків до підвалу. Один із них вдарив її в живіт, інший нахилив її голову та затиснув між ногами, аби та не чинила опору.

Потім підлітки роздягнули дівчину та по черзі почали ґвалтувати. Свій злочин вони знімали на телефон і згодом розповсюдили ці кадри між учнями місцевої школи.

Сама ж дівчина певний час не розповідала нікому про те, що з нею трапилося. Водночас бабуся потерпілої каже, що помітила, як її онука змінилася – вона стала похмурою, замкнутою в собі та мала проблеми зі сном. Про зґвалтування вона дізналася від поліції.

Постраждала дівчина пояснила, що зі зловмисниками була у приятельських стосунках, тому й погодилася на запрошення прийти до підвалу, бо навіть не підозрювала, що з нею можуть таке вчинити. Мовчання після цього дівчина пояснила тим, що відчувала страх і сором через те, що трапилося.

Як відбувалося розслідування

16 березня 2023 Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України).

Їм призначено покарання - 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки і покладено певні обовʼязки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тис грн і стягнув на її користь 180 тис грн.

У своєму рішенні про звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном суд врахував те, що про зловмисників добре відгукувалися за місцем проживання й навчання та відсутність судимостей.

Однак постраждала просила виплатити 450 тисяч гривень моральної компенсації, але кожен із кривдників відшкодував лише по 20 тисяч гривень, через що сторона обвинувачення просила стягнути 390 тисяч гривень різниці на користь дівчини.

Суд задовольнив прохання лише частково – зловмисників зобов'язали виплатити постраждалій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тисяч для кожного.