Росіяни атакували столицю "Кинжалами": всі ракети збили [ Редагувати ]
Під час сьогоднішньої повітряної тривоги росіяни атакували Київ ракетами "Кинжал". Всі ворожі цілі вдалося збити.
Про це повідомляє речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телеканалу "Київ24".
"Київ був атакований аеробалістичними ракетами типу "Кинжал". Маємо подякувати нашим силам протиповітряної оборони за збиття ракет. Всю інформацію щодо кількості згодом нададуть Повітряні сили", - - розповів Шаманов.
Своєю чергою він додав, що були зафіксовані падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає.
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