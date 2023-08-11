Окупанти обстріляли Херсон: в медзакладі помер постраждалий [ Редагувати ]
У понеділок зранку, 11 серпня, окупанти вдались до обстрілу багатоповерхівки в Херсоні. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про те, що в медзакладі загинув один із постраждалих. про це він повідомив у Telegram-каналі.
У медзакладі зупинилося серце херсонця, який постраждав через ранковий російський обстріл багатоповерхівки.
За словами голови ОВА, 53-річний загиблий потрапив під ворожий удар у власній квартирі. Внаслідок обстрілу він отримав важкі поранення грудної клітини та травматичний шок.
Лікарі намагалися врятувати його життя, але поранення виявилися смертельними.
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