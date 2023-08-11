У понеділок зранку, 11 серпня, окупанти вдались до обстрілу багатоповерхівки в Херсоні. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про те, що в медзакладі загинув один із постраждалих. про це він повідомив у Telegram-каналі.

У медзакладі зупинилося серце херсонця, який постраждав через ранковий російський обстріл багатоповерхівки.

За словами голови ОВА, 53-річний загиблий потрапив під ворожий удар у власній квартирі. Внаслідок обстрілу він отримав важкі поранення грудної клітини та травматичний шок.