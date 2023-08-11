Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про те, що Збройні сили України протягом доби виконали 1464 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили 16 одиниць ворожої техніки. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання.

Протягом доби наші воїни вбили, поранили й взяли в полон 257 окупантів, серед яких 49 - ліквідовано, 208 - поранено.

Також було знищено 16 одиниць військової техніки росіян, зокрема:

4 ББМ;

3 артилерійських системи;

міномети;

1 РСЗВ;

1 БпЛА;

5 одиниць автомобільної;

2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 5 складів боєприпасів.