Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus найближчими місяцями. Водночас канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати ракети, щоб українські війська не могли завдавати ударів по території росії. Про це повідомляє Spiegel.

Як повідомляє видання, наразі щодо цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по російській території, що не стосується тимчасово окупованого Криму.

Очільник німецького уряду "дуже стурбований" ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.

Шольц не схвалить постачання ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. Зазначено, що таке обмеження системи цілком можливе, але воно займе кілька тижнів.

Джерела видання повідомляють, що якщо раніше канцлер Німеччини був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.