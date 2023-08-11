ДТЕК продовжує обмінюватися звинуваченнями у порушеннях з будівельною компанією "Фамільний дім" щодо підключення комплексу "Малинки" та "Віа Рома". Будівельники подали до суду на монополіста за порушення термінів виконання оплаченого підключення та домоглися позапланових перевірок одеського ДТЕК.

Про це пише Odesa Online.

Під час перевірки інспектори регулятора встановили, що компанія ДТЕК протягом кількох років порушувала законодавство та права громадян, зриваючи терміни щодо підключення житлових комплексів "Малинки" та "Море" до мереж, при тому, що ці роботи були оплачені в повному обсязі 4 роки тому. Якісні послуги досі не надаються мешканцям будинків.

Енергетичний монополіст спробував звинуватити у власних порушеннях ініціатора перевірки будівельну компанію "Фамільний Дім". Для цього Одеський ДТЕК фактично "заднім" числом у березні 2023 письмово повідомив забудовнику, що вважає припиненими з січня 2023 договірні відносини щодо приєднання до мереж ЖК "Віа Рома". Причиною цього стали побоювання, що зміст технічних умов, підписаних раніше, потрапляє у перевірку, а кількість порушень законодавства спричинить багатомільйонні штрафи чи втрату ліцензії.

Щоб приховати це одеський ДТЕК фактично взяв відповідальність за порушення охоронної зони високовольтної повітряної лінії на себе. Сусідство кількох секцій житлового комплексу з охоронною зоною високовольтної повітряної лінії 110 кВ не є небезпечним для здоров’я, оскільки, згідно з двома незалежними висновками, рівень електромагнітного випромінювання біля будинку майже в 30 разів нижчий від гранично допустимої законом норми.

ТОВ "СК Фамільний Дім" та керуючий будинком готові надати два офіційні висновки досліджень державних служб, включаючи комплекс дослідження Державного інституту судових експертиз, встановлено факти відсутності небезпеки для мешканців.

У "Фамільному Домі" заявляють, що необхідні документи та юридичні підстави для оформлення побутового тарифу виконані, у тому числі на території ЖК змонтовано нову трансформаторну підстанцію потужністю понад 1 мВт, від якої комплекс запитаний зараз та потужності якої надлишок. А значить будівництво ще однієї ТП, як того вимагає ДТЕК, не має сенсу.

"Для переведення мешканців на побутовий тариф Одеському ДПЕК потрібно витратити максимум 10 хв часу та поставити підпис на одному папірці, — зазначають у компанії "Фамільний дім". — З невідомих причин ДТЕК Одеські електромережі не повідомляють громадськості, що ми вперше письмово звернулося з цього приводу ще 26 січня 2023 після введення комплексу в експлуатацію. Одеський ДТЕК навіть надав для оплати рахунок за пломбування лічильників і протягом лютого 2023 його фахівці опрацьовували наданий документ для встановлення побутового тарифу за спрощеною у воєнний час процедурою. Нині житловий комплекс має надійне та безпечне енергопостачання від власної нової підстанції".

Раніше у компанії "Фамільний Дім" заявили, що прийняли рішення передати всі кошти, які відповідно до законодавства має компенсувати ДТЕК, а саме 9,7 млн грн, на допомогу Збройним силам України.