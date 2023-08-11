З Угорщини не прибув потяг до України: що трапилось [ Редагувати ]
У пʼятницю, 11 серпня, в Україну не прибув потяг з Угорщини, що прямував з угорського Дебрецена до Мукачево. Зворотний рейс до Угорщини також скасували. Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Потяг 6284 "Дебрецен - Мукачево" формування MAV START (Угорщина) з технічних причин не прибув до України.
Наразі в УЗ з'ясовують деталі і очікують на інформацію від угорських колег.
Рейс 33 "Мукачево - Будапешт" відправленням із Мукачево о 12:30 наразі скасовано.
Як повідомлялось, у зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.
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