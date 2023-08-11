У пʼятницю, 11 серпня, в Україну не прибув потяг з Угорщини, що прямував з угорського Дебрецена до Мукачево. Зворотний рейс до Угорщини також скасували. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Потяг 6284 "Дебрецен - Мукачево" формування MAV START (Угорщина) з технічних причин не прибув до України.

Наразі в УЗ з'ясовують деталі і очікують на інформацію від угорських колег.

Рейс 33 "Мукачево - Будапешт" відправленням із Мукачево о 12:30 наразі скасовано.

Як повідомлялось, у зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.