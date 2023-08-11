Центр окупованого Севастополя знеструмлено: що відбувається [ Редагувати ]
У пʼятницю, 11 серпня, у Криму центр тимчасово окупованого Севастополя залишився без світла. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Кримський вітер".
Центр Севастополя раптом залишився без світла. А що сталося?
У Telegram-каналі також повідомляють про сильний вибух на полігоні в Старому Криму.
"Чути було навіть у Феодосії", - стверджують очевидці.
При цьому, як стверджують кримські гауляйтери, вибухи на полігоні "планові".
Так:
- у Ленінському районі, с. Семисотка з 10:00 до 18:00
- у Сімферопольському районі, с. Українка з 10:00 до 14:00,
- у смт. Жовтневе з 13:00 до 15:00,
- у м. Старий Крим з 11:00 до 13:00 нібито "відбуватиметься утилізація боєприпасів".
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