У пʼятницю, 11 серпня, у Криму центр тимчасово окупованого Севастополя залишився без світла. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Кримський вітер".

Центр Севастополя раптом залишився без світла. А що сталося?

У Telegram-каналі також повідомляють про сильний вибух на полігоні в Старому Криму.

"Чути було навіть у Феодосії", - стверджують очевидці.

При цьому, як стверджують кримські гауляйтери, вибухи на полігоні "планові".

Так: