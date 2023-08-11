У пʼятницю зранку, окупанти завдали ракетного удару по Прикарпаттю. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук заявила, що загинула дитина. Про це вона повідомила у Telegram-каналі.

Як розповіла Оніщук, ворог, під час обстрілу, завдав удару по цивільному об'єкту.

Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося.

Зокрема Оніщука закликає цивільних не ігнорувати повітряну тривогу й у разі загрози подбати про власну безпеку.

Як пише Офіс генерального прокурора, близько о 10 години росіяни здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області.

Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.

Зокрема вибуховою хвилею та уламками було частково зруйновано господарську споруду