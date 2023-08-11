Окупанти вдарили по Івано-Франківській області: загинула дитина [ Редагувати ]
У пʼятницю зранку, окупанти завдали ракетного удару по Прикарпаттю. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук заявила, що загинула дитина. Про це вона повідомила у Telegram-каналі.
Як розповіла Оніщук, ворог, під час обстрілу, завдав удару по цивільному об'єкту.
Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося.
Зокрема Оніщука закликає цивільних не ігнорувати повітряну тривогу й у разі загрози подбати про власну безпеку.
Як пише Офіс генерального прокурора, близько о 10 години росіяни здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області.
Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.
Зокрема вибуховою хвилею та уламками було частково зруйновано господарську споруду
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