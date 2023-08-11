Перевірки ТЦК: Зеленський провів засідання РНБО [ Редагувати ]
У пʼятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.
РНБО рекомендувало головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зокрема після проходження перевірки СБУ.
Також Офісу генпрокурора було рекомендовано вжити заходи для протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.
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