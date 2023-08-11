Зеленський анонсував нове засідання РНБО [ Редагувати ]
У пʼятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський анонсував чергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Про це свідчить звернення глави держави.
На ньому обговорюватимуть питання щодо роботи військово-лікарських комісій.
Питання ВЛК. Зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, так, як ставляться до своїх завдань… Просто аморально.
За його словами, через два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання.
Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть.
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