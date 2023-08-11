У п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде звільнено всіх обласних военкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах. Про це йдеться у його зверненні.

Президент провів засідання Ради національної безпеки, на якому заслухав доповіді від ДБР, СБУ, МВС, Генерального прокурора, НАЗК та НАБУ.

Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів". 33 підозри. Обласні "воєнкоми", міські, районні. Працівники ВЛК. Інші посадові особи. Зловживання в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою – хіба що в цьому різниця. Цинізм усюди однаковий.

За його словами, по результатам засідання було прийнято рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів. На думку президента, керувати військкоматами мають військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму.

Їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначеннями нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України. Кожен "воєнком", щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність. Цілком справедливу. Повну.

Він також зауважив, що ті воєнкоми й посадовці, які мають погони, але щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення у випадку, якщо вони хочуть зберегти звання та довести свою гідність мають відправитись на фронт.