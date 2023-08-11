"Інвестиції під час війни – можливі, доведено Черкащиною" – Табурець [ Редагувати ]
Начальник Черкаської ОВА під час бізнес-конференції за участю представників Програми USAID "Конкурентна економіка" подякував всім представникам вітчизняного та іноземного бізнесу, які не тільки продовжують працювати в регіоні, але і вкладають додаткові інвестиції у розвиток виробничих потужностей та створення нових робочих місць.
Інвестиції від час війни – можливі, доведено Черкащиною. Більше того, окрім розвитку вже існуючих виробничих потужностей, в регіон заходять інвестори, готові розглядати будівництво абсолютно нових, не тільки для області, але і для України, виробництв. На мою думку це є свідченням великого інвестиційного потенціалу України у поствоєнній відбудові. За що я вдячний кожному з підприємців, які не згорнули свою діяльність, продовжують працювати, виплачувати заробітну платню та податки до державного та місцевих бюджетів. Сьогодні в області є одразу декілька інвестиційних об’єктів, які знаходяться на завершальній стадії здачі в експлуатацію. І здебільшого це – сучасні технологічні, науковоємні виробництва.
На думку І.Табурця перед Черкащиною стоїть виклик зміни структури економіки:
Ситуація із блокуванням українських морських кордонів показала вразливість нинішньої економічної моделі. Черкащина – аграрний регіон. Ми як ніхто відчули наслідки транспортної кризи та блокування кордонів. Очевидно, що для нас пріоритетним є розвиток переробних потужностей. Це розуміємо ми, розуміє бізнес, розуміють іноземні партнери. Переробка, а особливо глибинна, технологічна переробка – це не тільки вирішення логістичної проблеми, але й посилення додаткової вартості продукту.
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