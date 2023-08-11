У дистанційних школах анонсували нову форму навчання [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити нову форму навчання у дистанційних школах. Про це свідчить виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.
Запроваджуємо нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області. Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми. Це 6-8 годин на тиждень.
Решту предметів, за його словами, діти опанують в школах країн, де перебувають.
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