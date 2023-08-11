Служба безпеки зібрала доказову базу на Петра Симоненка - колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію рф. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Під час окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.

Щоб вивезти Симоненка з його родиною з захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф.

Головний комуніст України особисто зустрічав російських спецпризначенців, а потім поселив у власному будинку і забезпечив продовольством.

З 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ вивіз Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію білорусі.

Звідти він переїхав до росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії радянського союзу".

Ця прокремлівська організація підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом держдуми рф Геннадієм Зюгановим.

За його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики москви.

У жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій "22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі.

Виступаючи на "форумі", Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних "лднр".

За даними слідства, 21-22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді "антифашистського форуму", який відбувся у мінську.

Там він висловлювався за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї рф.

Симоненку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: