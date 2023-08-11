Окупанти вдарили "Кинджалами" по пілотах, які поїдуть вчитись на F-16 - Ігнат [ Редагувати ]
Російські війська запустили чотири ракети "Кинджал" по аеродрому в Івано-Франківській області, намагаючись знищити молодих українських пілотів, які незабаром мають вирушити за кордон, щоб вчитися керувати винищувачами F-16.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Це черговий удар терористів ракетами Х-47, які, як пишуть росіяни, "летять точно в ціль". Сьогодні загинула дитина, в житловий сектор влучила одна з ракет.
Ті ракети були знову спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів (Хмельниччина - ред.) найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів.
Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь - наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 передусім.
Таким чином ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас таким чином перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки. Як бачимо, успіху не приносять йому ці атаки.
У Повітряних силах повідомили, що зранку 11 серпня противник запустив чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф.
Ракети прямували в район аеродрому Коломия Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.
За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані.
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