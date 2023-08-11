Російські війська запустили чотири ракети "Кинджал" по аеродрому в Івано-Франківській області, намагаючись знищити молодих українських пілотів, які незабаром мають вирушити за кордон, щоб вчитися керувати винищувачами F-16.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Це черговий удар терористів ракетами Х-47, які, як пишуть росіяни, "летять точно в ціль". Сьогодні загинула дитина, в житловий сектор влучила одна з ракет. Ті ракети були знову спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів (Хмельниччина - ред.) найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь - наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 передусім. Таким чином ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас таким чином перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки. Як бачимо, успіху не приносять йому ці атаки.

У Повітряних силах повідомили, що зранку 11 серпня противник запустив чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф.

Ракети прямували в район аеродрому Коломия Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.

За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані.