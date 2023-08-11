В Україні зросла вартість реєстрації автомобілів [ Редагувати ]
В Україні зросла вартість державної реєстрації транспортних засобів через подорожчання бланкової продукції. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
У вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нова партія бланкової продукції була отримана за новим тарифом.
Раніше орієнтовна вартість бланкової продукції становила 312 грн, а тепер буде 405 грн.
Подорожчання стосується лише випадків виготовлення свідоцтва про реєстрацію на фізичному бланку (пластикової картки), вартість отримання е-свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не змінилася.
Власник транспортного засобу або його представник за бажанням може відмовитися від традиційного пластикового документа і отримати лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Віртуальні документи, які відображаються у застосунку "Дія" та Електронному кабінеті водія, є чинними лише на території України. У разі відмови від традиційного документа за принципом digital first, вартість бланкової продукції не сплачується зовсім.
Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу:
для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) - 955 грн:
- послуга - 200 грн,
- бланк свідоцтва - 405 грн,
- номерний знак - 350 грн;
для мототранспорту (із видачею номерного знака) - 727 грн:
- послуга - 200 грн,
- бланк свідоцтва - 405 грн,
- номерний знак - 122 грн;
для причепів (із видачею номерного знака) - 716 грн:
- послуга - 200 грн,
- бланк свідоцтва - 405 грн,
- номерний знак - 111 грн;
для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) - 698 грн:
- послуга - 200 грн,
- бланк свідоцтва - 405 грн,
- номерний знак - 93 грн.
Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.
У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня.
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