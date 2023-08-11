США ввели санкції проти російських мільярдерів Михайла Фрідмана та Петра Авена [ Редагувати ]
Мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників "Альфа-груп" Михайла Фрідмана та Петра Авена. Про це повідомляється на сайті відомства.
Крім них, до списку санкцій внесли російських бізнесменів Олексія Кузьмичова та Германа Хана, а також Російський союз промисловців і підприємців (РСПП).
Вони включені до списку SDN, що означає найбільш жорсткі обмеження.
Серед активів Фрідмана - Альфа-банк, частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, телекомунікаційна компанія VEON, російська торговельна компанія X5 Retail Group.
Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.
У червні 2022 року "Подробиці" писали, що Фрідман хоче отримати українське громадянство.
У травні 2023 року президент Зеленський ввів санкції проти структур "Альфа-груп".
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