Мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників "Альфа-груп" Михайла Фрідмана та Петра Авена. Про це повідомляється на сайті відомства.

Крім них, до списку санкцій внесли російських бізнесменів Олексія Кузьмичова та Германа Хана, а також Російський союз промисловців і підприємців (РСПП).

Вони включені до списку SDN, що означає найбільш жорсткі обмеження.

Серед активів Фрідмана - Альфа-банк, частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, телекомунікаційна компанія VEON, російська торговельна компанія X5 Retail Group.

Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.

У червні 2022 року "Подробиці" писали, що Фрідман хоче отримати українське громадянство.

У травні 2023 року президент Зеленський ввів санкції проти структур "Альфа-груп".